España quiere jugar una carta fuerte en la cumbre europea de Bruselas

Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acude mañana y este viernes a la cumbre de la Unión Europea con la intención de ser determinante en la negociación de los puestos clave en la UE y el Ejecutivo considera que España está en mejor posición que nunca para influir en este proceso.



Aunque desde el Ejecutivo socialista no dan pistas sobre los nombres y cargos que España quiere disputar, esperan lograr un buen resultado de acuerdo al peso económico y demográfico del país y con su "inquebrantable compromiso europeísta", recalcaron a Efe fuentes del Gobierno.



No tanto porque España pueda tener uno de los grandes puestos -Presidencia de la Comisión, del Consejo, o del Parlamento Europeo, Alta Representación de la UE en el exterior o Presidencia del Banco Central Europeo-, algo a priori complicado, sino por la influencia que el país tenga en los nombres que se decidan para ocuparlos y en los cargos restantes para completar la estructura institucional.



Del Consejo Europeo que se celebra mañana y pasado en Bruselas debería salir ya el consenso de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para estos puestos, sobre todo para los de presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, subrayó este miércoles la necesidad de finalizar el proceso antes de la constitución del Parlamento Europeo el 2 de julio.



Sánchez, que es junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, el negociador de la familia socialdemócrata, tiene prevista una reunión con las otras dos grandes familias políticas: el grupo del Partido Popular Europeo y los liberales.

Sintonizar con los intereses de España en la UE

Asisten, junto a Costa y Sánchez, los negociadores de la familia del PP Europeo, los primeros ministros de Croacia y Letonia, y los de la familia liberal, los jefes de Gobierno de Bélgica y Holanda.



Sánchez y Costa también tienen previsto reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, como acordaron los tres en la reciente cumbre de Malta que reunió a los países del sur de Europa.



Las fuentes gubernamentales españolas afirman que no se va detrás de uno de los principales cargos e insisten en que lo importante es que el resto de los puestos estén ocupados por personas que sintonicen con lo que España cree que tiene que ser la UE.



En cuanto al principal cargo a negociar mañana, la Presidencia de la Comisión, insisten en que la apuesta de Sánchez sigue siendo el socialdemócrata holandés Franz Timmermans, al que apoya "sin fisuras".



Aunque los más votados fueron los populares europeos con Manfred Weber como candidato, las fuentes subrayan que no creen en la "automaticidad" de la lista más votada y quien presida la Comisión tendrá que ser apoyado por una mayoría más amplia.



En esta ocasión, además, no vale el consenso de populares y socialistas, necesitan pactar también con los liberales, aunque España no se plantea en este momento apoyar a la candidata de esa última familia política, Margrethe Vestager.

Para saber más:

► El búnker de Europa: guía práctica para entender una cumbre de la UE