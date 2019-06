Los líderes de la UE se citan para resolver el "sudoku" de cargos europeos

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves y viernes en Bruselas con el objetivo de nominar a los presidentes de las instituciones comunitarias del nuevo ciclo europeo, un enmarañado "sudoku" que quieren resolver a toda costa antes de la primera sesión de la Eurocámara el próximo 2 de julio.

"Hay diferentes puntos de vista, diferentes intereses, pero también una voluntad común de finalizar este proceso antes de la primera sesión del Parlamento Europeo", señaló el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la carta de invitación que ha enviado a los presidentes y primeros ministros de los países de la UE.

En la mesa de negociación están la presidencia de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, así como el cargo de responsable de la política exterior comunitaria y el del jefe del Banco Central Europeo (BCE).

El reparto institucional deberá ser validado por mayoría cualificada reforzada en el Consejo, es decir, con el respaldo del 72 % de sus miembros (21 países) que representen al 65 % de la población de la UE, aunque la intención es lograr un consenso y resulta difícil pensar que se pueda alcanzar un acuerdo que no cuente con el apoyo de París y Berlín, señalan fuentes diplomáticas.

El exministro polaco, que ejerce de mediador de los Veintiocho y seguirá hablando hasta el inicio de la cumbre a las 15.00 hora local (13.00 GMT) de mañana con capitales y partidos para intentar avanzar en las negociaciones, se dice "cautelosamente optimista" ante la perspectiva de alcanzar un acuerdo durante la cumbre europea, aderezada con muchas reuniones bilaterales entre países para intentar acercar posturas.

My consultations on the new EU leadership have shown that despite different views, different interests, we have a common will to finalise this process soon.

