La batalla para suceder a May entra en los tramos finales

Londres (EuroEFE).- La batalla para suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador británico y el Gobierno entra este jueves en los tramos finales con la celebración de las últimas votaciones hasta que queden dos aspirantes al liderazgo. Cuatro candidatos, entre ellos el exministro de Exteriores Boris Johnson, permanecen en la carrera para reemplazar a May tras la tercera votación celebrada este miércoles, en la que fue eliminado el ministro de Cooperación Internacional, Rory Stewart, al obtener 27 votos de sus compañeros de filas, por debajo de los 33 que necesitaba.

Thank you once again to friends and colleagues for your support in the third ballot - especially on my birthday! We’ve come a long way but we have much further to go.



Join the #BackBoris team https://t.co/tGRXu94CmT pic.twitter.com/p5ImzGTKDf