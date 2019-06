Johnson y Hunt se disputarán el cargo de primer ministro británico

Londres (EuroEFE).- El exalcalde de Londres Boris Johnson y el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, se disputarán el liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del Gobierno del Reino Unido, tras superar ambos este jueves la primera fase de las primarias de su formación.

Johnson, claro favorito en las encuestas, recibió el respaldo de 160 de los 313 diputados conservadores, por delante de Hunt, que obtuvo 77 apoyos, mientras que el tercer aspirante que optaba a acceder a la última ronda de las primarias, el titular de Medioambiente, Michael Gove, quedó eliminado al sumar 75 votos.

I’m deeply honoured to have secured more than 50 per cent of the vote in the final ballot. Thank you to everyone for your support! I look forward to getting out across the UK and to set out my plan to deliver Brexit, unite our country, and create a brighter future for all of us. pic.twitter.com/i5D4ByurAM — Boris Johnson (@BorisJohnson) 20 de junio de 2019

Ahora, Johnson y Hunt deberán someterse a una elección entre los cerca de 160.000 militantes del partido, cuyo resultado se conocerá a finales de julio.

Thank you so much to my colleagues who have backed me to get this far - and to Lucia for all her incredible support. The campaign starts now. Please make sure you join me by volunteering here: https://t.co/JP6DslIj8V #HastobeHunt pic.twitter.com/R3ZMLAz7Ur — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 20 de junio de 2019

Los afiliados conservadores votarán por correo durante las próximas cuatro semanas entre los dos finalistas para elegir al nuevo líder de la formación, que heredará asimismo el despacho del número 10 de Downing Street que dejará vacante Theresa May.

La todavía jefa del Ejecutivo, que ganó unas elecciones generales en junio de 2017, anunció a finales de mayo su intención de dimitir, tras fracasar en tres ocasiones sus intentos de aprobar en el Parlamento el acuerdo del "brexit" al que había llegado con Bruselas.

Tanto Johnson como Hunt son partidarios de renegociar ese pacto, en particular la polémica cláusula para evitar una frontera en Irlanda del Norte, a pesar de que la Unión Europea (UE) se ha mostrado hasta ahora contraria a modificar sus términos.

El exalcalde de Londres asegura que materializará la ruptura con el bloque comunitario el próximo 31 de octubre si llega a ser primer ministro, con o sin acuerdo, mientras que el titular de Exteriores deja la puerta abierta a pedir una extensión de ese plazo.

Boris Johnson, el "tory" polémico y mediático

El exministro de Exteriores Boris Johnson, finalista en la carrera para el liderazgo del Partido Conservador británico y el Gobierno, es para unos un político carismático y para otros un simpático bufón, pero a pocos deja indiferentes.

Acérrimo crítico de la Unión Europea, Johnson ha sido el rostro más visible de la campaña de salida del Reino Unido del bloque europeo en el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que más del 50 % de los británicos votaron a favor del "brexit".

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 de junio de 2019

Con su despeinado pelo rubio y su inseparable bicicleta, Johnson ha arrasado en la elección interna entre los diputados conservadores para el liderazgo "tory", después de prometer que ejecutará el "brexit" el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo con Bruselas.

Johnson, de 55 años, se impuso por estrecho margen en todas las votaciones internas celebradas en los últimos días, pero su futuro está ahora en manos de los 160.000 afiliados del Partido Conservador, que deberán elegir entre él y el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt.

Con fama de histriónico y un sentido del humor que hace reír hasta a sus más exacerbados enemigos políticos, Johnson es el típico "tory": partidario del Estado pequeño y de la mínima intervención estatal en los sectores de la sociedad.

Pero sobre todo es un "brexiteer", que se ha enfrentado a la política de compromiso de Theresa May en las negociaciones con el bloque europeo, lo que le llevó a dimitir al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores en julio del año pasado.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson nació el 19 de junio de 1964 en Nueva York, pero su familia regresó poco después al Reino Unido.

Sus orígenes no son puramente británicos, ya que su bisabuelo por parte de padre fue un periodista llamado Ali Kemal que sirvió en el Gobierno de Ahmed Pasha, gran visir del Imperio Otomano.

Aunque se ha educado en los mejores colegios y tiene un acento inglés asociado a las clases privilegiadas, Johnson ha conseguido romper un poco esa imagen clasista para recibir el apoyo de los londinenses, que le mantuvieron como su alcalde entre 2008 y 2016.

"Boris", como le llama todo el mundo y como le grita la gente en la calle cuando lo ven montando en bicicleta, fue alumno del colegio secundario de Eton y realizó Estudios Clásicos en el Balliol College de la Universidad inglesa de Oxford, antes de ser periodista y escritor.

Johnson se separó el año pasado de su mujer, Marina Wheeler, al salir a la luz su nueva relación con Carrie Symonds, una joven de 31 años que trabaja para el Partido Conservador.

Polémico y tachado de racista por hacer comentarios inapropiados, como cuando comparó a las mujeres que llevan "burka" con buzones de correo, también fue acusado de haber supuestamente mentido en la campaña del "brexit" al decir que su país asignaba al club comunitario casi 400 millones de euros a la semana.

Junto con el ex primer ministro David Cameron y el extitular de Economía George Osborne, que estudiaron en la misma universidad, Johnson fue miembro del Bullingdon Club de Oxford, una asociación estudiantil famosa por sus fiestas y porque los jóvenes destruían comedores para hacerse cargo después de los gastos de reparación.

Más popular y carismático que Cameron, Johnson fue periodista de medios conservadores como los diarios "The Times" (fue despedido por inventarse una cita) y "The Daily Telegraph".

En 2001 entró en política al ser elegido diputado por Henley-on-Thames, la más a la derecha de las circunscripciones conservadoras de Inglaterra.

Desde entonces, su carrera política ha sido meteórica. Fue portavoz de las Artes bajo el liderazgo conservador de Michael Horward y después responsable de Educación Superior con Cameron.

Dada su popularidad, el Partido Conservador -que llevaba en la oposición desde 1997- vio rápido en Johnson una oportunidad y lo presentó como candidato "tory" a la alcaldía de Londres en 2007, venciendo un año más tarde al laborista Ken Livingstone, y cuatro años después volvió a repetir mandato como primer edil.

Tras la dimisión de Cameron por la victoria del "brexit", Johnson vio una oportunidad para hacerse con el liderazgo "tory" y el cargo de primer ministro, pero ante la entrada en esa carrera de Michael Gove (actual ministro de Medioambiente), con el que había hecho campaña para el plebiscito, decidió retirarse.

Ahora, con las encuestas sobre intención de voto desfavorables para los conservadores y el avance del Partido del Brexit de Nigel Farage, muchos "tories" ven a Johnson como la única figura capaz de salvar a su formación de la desintegración y poder ganar las próximas elecciones generales en 2022.

Hunt, defensor de un "brexit" tolerante

Mientras que Johnson quiere sí o sí romper con la Unión Europea (UE) el 31 de octubre, Hunt ha dejado la puerta abierta a pedir una nueva extensión del plazo de salida a Bruselas si es necesario.

This election is about who can get the best Brexit deal for our country.



Here’s the three things the next Prime Minister needs in order to secure that dealpic.twitter.com/afHjzoBtbe — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 19 de junio de 2019

Hunt ha manifestado que, si para esa fecha no hay perspectivas de un divorcio negociado a corto plazo, saldrá a las bravas, pero que, en caso de que para entonces el país esté "cerca" de conseguir sellar una salida pactada, estará dispuesto a plantear una nueva prórroga.

Jeremy Hunt (Londres, 1966) sustituyó precisamente a Boris Johnson al frente del Foreign Office hace casi un año, cuando el exalcalde de Londres presentó su dimisión por discrepancias en la gestión del "brexit" con la todavía primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

Antes de eso, fue titular de Sanidad durante casi seis años, convirtiéndose en el que más tiempo ha estado en ese cargo en la historia del Reino Unido.

El que fuera primer ministro David Cameron decidió que dirigiera esa cartera después de dos años como titular de Cultura, durante los cuales fue el responsable de los exitosos Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Jeremy Richard Streynsham Hunt entró en el Parlamento británico en 2005, como diputado para la circunscripción de South West Surrey, tras estudiar Filosofía, Políticas y Económicas en la Universidad de Oxford, donde fue presidente de la Asociación Conservadora de la institución educativa.

Cuando se produjo la dimisión de Cameron en junio de 2016, Hunt confesó que se planteaba "seriamente" la posibilidad de presentarse como candidato al liderazgo "tory", algo que finalmente ha hecho tres años después.

Casado con una inmigrante china con la que tiene tres hijos, Hunt ha presumido durante su andadura al cargo de la diplomacia británica de hablar fluidamente japonés.

Una de sus anécdotas más recordadas la protagonizó durante una visita a Pekín en 2018, cuando confundió la nacionalidad de su esposa y dijo que era japonesa, error que corrigió rápidamente, pero que desató las risas de los presentes y que el propio Hunt ha recordado en numerosas ocasiones en tono jocoso.

En su corta trayectoria como ministro de Exteriores ha vivido dos visitas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al país, un mandatario con el que ha tenido sus más y sus menos.

El año pasado se enzarzó en la red social Twitter en un cruce de reproches, después de que Trump criticara el Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en sus siglas en inglés).

Sin embargo, hace días Hunt afirmó que estaba de acuerdo al "150 %" con la opinión del mandatario estadounidense sobre el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, al que criticó duramente durante su visita de Estado al Reino Unido a principios de este mes.

Aunque luego matizó diciendo que no lo estaba con el tono racista de las críticas del político republicano estadounidense y recordó, durante el debate con el resto de candidatos conservadores celebrado el pasado martes en la cadena pública BBC, sus vínculos familiares con personas extranjeras.

"Estoy casado con una inmigrante, tengo tres hijos medio chinos y creo que lo mejor de este país es que a nadie le importa. Somos uno de los países más abiertos y tolerantes del planeta y tenemos que hacer todo lo que podamos para preservar eso, sobre todo con el 'brexit'", señaló.

Hunt quiere demostrar que los conservadores buscan un "brexit" "tolerante" que no va en contra de los "extranjeros".

Por Gonzalo Ximenis, Viviana García y Paula Baena Velasco (edición: Catalina Guerrero)

