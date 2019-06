Nueva cumbre el 30 de junio para consensuar el reparto de cargos en la UE

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) fracasaron este jueves en su intento de cerrar un acuerdo sobre la renovación de la jefatura de sus principales instituciones, por lo que convocaron una reunión el próximo 30 de junio para intentarlo de nuevo.

El objetivo de la primera jornada de cumbre celebrada este jueves en Bruselas era elegir a quienes ocuparán la presidencia de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo Europeo, el cargo de alto representante para la Política Exterior Comunitaria y la presidencia del Banco Central Europeo, un puesto este último que responde más a criterios técnicos que políticos, pero que se ha incluido en el paquete.

"El Consejo Europeo ha debatido las nominaciones teniendo en cuenta mis consultas (con los jefes de Estado y de Gobierno) y las declaraciones hechas en el Parlamento Europeo", dijo el presidente del Consejo, Donald Tusk, en una rueda de prensa tras el encuentro.

"No hubo una mayoría para ningún candidato. El Consejo Europeo acordó que es necesario tener un paquete reflejando la diversidad de la UE. Nos reuniremos de nuevo el 30 de junio", añadió.

