Por si no estaba claro, la UE reitera: el "brexit" no se renegocia

Bruselas (EuroEFE).- Los veintisiete países que quedarán en la Unión Europea (UE) tras el "brexit" reiteraron este viernes que el acuerdo de salida del Reino Unido no se reabrirá con la llegada de un nuevo primer ministro británico a partir de julio, pese a que los candidatos a este cargo han prometido renegociarlo con Bruselas.

Un poco más lejos fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien manifestó este viernes su esperanza de que el próximo primer ministro del Reino Unido tenga "la misma decencia" que la "premier" actualmente en funciones, Theresa May.

En una rueda de prensa tras la cumbre europea, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que los Veintisiete esperan trabajar con el próximo primer ministro británico, pero reiteró que el tratado de salida está cerrado y no renegociarán con el sustituto de Theresa May.

Tusk apuntó a que están "abiertos a negociaciones sobre la declaración de las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea" si el Reino Unido mueve sus líneas rojas en este sentido, pero cerró una vez más la puerta a reabrir el pacto pese a que los dos candidatos a primer ministro británico han defendido volver a Bruselas a por más concesiones durante sus campañas.

Macron espera que el próximo "premier" británico sea tan "decente" como May

"No sé quién vendrá después, no me quiero inmiscuir en la vida política interna británica, pero espero que tenga la misma decencia y el mismo espíritu de seriedad y responsabilidad que ella ha tenido", declaró el mandatario durante una rueda de prensa posterior a la cumbre celebrada en Bruselas el jueves y viernes, en la que trataron brevemente el estado del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Añadió que May nunca ha buscado bloquear el club comunitario ni ha "tomado como rehén" la discusión sobre el futuro de la UE, pese a los desacuerdos entre Londres y Bruselas durante la negociación del "brexit".

En ese sentido, afirmó que la mandataria condujo las conversaciones sobre la salida británica "con una formidable lealtad y respeto".

"Añoramos a Theresa May porque añoramos su país", constató.

Tras conceder al Reino Unido una prórroga de las negociaciones hasta el 31 de octubre, los líderes habían acordado volver pasar revista al estado del "brexit" en esta cumbre de junio, que finalmente ha servido para constatar que no ha habido avances en el Reino Unido.

La dimisión de May como primera ministra abrió la carrera del liderazgo del partido conservador y ha dejado por el momento de lado los trámites parlamentarios para aprobar el acuerdo entre Londres y Bruselas, necesario para evitar una salida sin acuerdo a finales de octubre.

La cumbre europea de otoño, apenas dos semanas antes de que acabe el nuevo plazo de negociaciones y en la que ya participará el nuevo primer ministro británico, se antoja clave en el calendario del proceso, máxime cuando el favorito, Boris Johnson, es partidario de que el Reino Unido abandone la UE el próximo 31 de octubre "con o sin acuerdo".

"Francamente, no tenemos nada nuevo que añadir. Estamos esperando al nuevo primer ministro británico y tenemos que ser pacientes esperando sus decisiones y tal vez nuevas propuestas", reconoció Tusk.

La canciller alemana, Angela Merkel, expresó igualmente su intención de "cooperar" con el nuevo inquilino de Downing Street, pero insistió también en que el acuerdo "ya está negociado".

Por Laura Zornoza (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Johnson y Hunt se disputarán el cargo de primer ministro británico