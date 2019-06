Tres años después, un "brexit" abrupto más cerca que nunca

Londres (EuroEFE).- En el tercer aniversario del referéndum del "brexit", que cambiaría para siempre el destino del Reino Unido, el país se encuentra a escasas semanas de estrenar nuevo primer ministro y con el horizonte puesto en el 31 de octubre, fecha en la que, por defecto, romperá abruptamente con la Unión Europea (UE).

Un divorcio a las bravas que se consumará a no ser que el nuevo jefe del Gobierno -puesto que se disputan los conservadores Boris Johson y Jeremy Hunt- pida una nueva prórroga a Bruselas, consiga renegociar el acuerdo de salida y que el Parlamento lo apruebe o, en última instancia, se cancele el "brexit".

¿Por qué Johnson parece no temer un "brexit"duro?

La opción de cambiar los términos del pacto se antoja remota después de que el pasado viernes los Veintisiete reiteraran su negativa a reabrir las negociaciones en ese sentido con el nuevo primer ministro.

Además, Johnson a la cabeza de todas las encuestas para hacerse con las llaves de Downing Street a pesar de una pelea doméstica con su novia que salió a la luz este fin de semana -y de la que se ha negado a dar explicaciones-, ha dejado clara su voluntad de que el Reino Unido salga del bloque comunitario la víspera del Día de Todos los Santos, con o sin pacto con los Veintisiete. Johnson insiste en que R. Unido "no fallará" y dejará la UE el 31 de octubre, en su columna semanal publicada este lunes en "The Daily Telegraph".

