La Justicia de la UE confirma que adelantar la jubilación de los jueces polacos es ilegal

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este lunes que las disposiciones sobre la reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia, que hubieran afectado a 27 de los 72 magistrados de esta corte, son contrarias al Derecho comunitario.



La corte, con sede en Luxemburgo, concluyó que esas disposiciones violan los principios de inamovilidad del magistrado y de independencia judicial, según un comunicado.



Para el tribunal, la aplicación de la medida de reducción de la edad de jubilación de esos miembros del Tribunal Supremo no está justificada por un objetivo legítimo y viola el principio de inamovilidad del juez, inherente a su independencia.



El pasado abril un abogado general de esa corte dictó unas conclusiones en la misma línea.



El caso se refiere al litigio planteado como consecuencia de la entrada en vigor en abril de 2018 de la Ley polaca del Tribunal Supremo, que reducía la edad de jubilación de los jueces de esa corte a 65 años, frente a los 70 actuales.



El nuevo límite de edad era aplicable desde la entrada en vigor de la ley e incluía a los jueces del referido tribunal nombrados antes de esa fecha.



Los jueces del Tribunal Supremo podían continuar en el ejercicio de sus funciones judiciales cumplidos los 65 años, pero para ello debían presentar una declaración que reflejara su deseo de continuar ejerciendo sus funciones, junto con un certificado médico sobre su estado de salud, y el presidente de la República de Polonia debía conceder su autorización.



El visto bueno del jefe del Estado no estaba sujeto a ningún criterio y su decisión no era objeto de control judicial alguno.



La Comisión Europea consideró que tanto aplicar la reforma de manera retroactiva como exigir a los magistrados el beneplácito del presidente afectaba a la independencia judicial y, por tanto, violaba la normativa comunitaria, y en octubre de 2018 recurrió al Tribunal de Luxemburgo por procedimiento acelerado.



El Ejecutivo comunitario solicitó a la corte, como medidas provisionales, que se suspendiera la aplicación de las disposiciones relativas a reducción de la edad de retiro de los jueces del Supremo polaco, que los magistrados afectados pudieran seguir ejerciendo sus funciones y que se impidiera el nombramiento de nuevos jueces y mantener puntualmente informada a la Comisión.



Bruselas añadió que, si bien Varsovia había modificado en noviembre de 2018 algunas disposiciones de esa ley, no quedaba claro que esa enmienda subsanase las infracciones al Derecho de la UE que se le imputan desde el Ejecutivo comunitario.

Críticas de Aministía Internacional

Tras conocer la sentencia, la Comisión valoró que esta confirme su postura y clarifique que, si bien la organización de la justicia en los Estados miembros es una competencia nacional, a la hora de ejercerla estos deben cumplir con las obligaciones que fija el Derecho comunitario.



"Esta es una sentencia importante en apoyo a la independencia de la justicia en Polonia y más allá", afirmó en una nota.



Los cambios en la jubilación de los jueces del Supremo polaco es uno de los motivos que llevaron a la Comisión a abrir un procedimiento contra Varsovia por la situación de su Estado de derecho.



El Ejecutivo comunitario analizará ahora la sentencia y la tendrá en cuenta en su próxima comunicación dentro de este proceso, que viene recogido en el Artículo 7 de los tratados y permite en última instancia retirar el derecho a voto de un país en el Consejo.



"La Comisión está lista para apoyar al Gobierno polaco en la aplicación de esta sentencia y para continuar los debates sobre la resolución de todos los otros asuntos pendientes relativos al procedimiento en marcha del Artículo 7 por el Estado de derecho en Polonia", añadió la institución.



En un comunicado, Amnistía Internacional señaló que la sentencia del TJUE "confirma lo que AI lleva mucho tiempo diciendo" y criticó que, pese a las numerosas críticas a la reforma judicial polaca, las autoridades de este país "han seguido acosando y castigando a jueces que consideran desfavorables a su causa".

