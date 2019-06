Cae la aplicación de medidas anticorrupción, según el Consejo de Europa

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Grupo de expertos contra la corrupción (Greco) del Consejo de Europa mostró este martes su preocupación por que el pasado año sus países miembros solo aplicaron en su totalidad un tercio de sus recomendaciones contra la corrupción, frente al 40,5 % de cumplimiento en 2017.

El nivel de respeto de esas medidas bajó hasta un 45 % en el ámbito de los fiscales (frente al 54 % en 2017), al 36 % en el de los jueces (frente al 42,6 %) y al 23 % en el de los parlamentarios (comparado con el 25 %).

El Greco llamó la atención a los Estados por el "lento progreso general" en la aplicación de sus recomendaciones para combatir esa lacra y los instó a "llevarlas a cabo sin demora".

Este informe anual recoge las evoluciones percibidas durante 2018 en la cuarta y quinta rondas de evaluación referentes al trabajo de parlamentarios, jueces y fiscales, y a Gobiernos centrales y servicios policiales, respectivamente.

Los miembros de este organismo inciden en que los bajos índices de corrupción en algunos países "puede llevar a subestimar la necesidad de medidas para combatir las prácticas corruptas".

Interested in anti-corruption trends, challenges and good practices in #Europe and in the #USA? The 19th General Activity Report (2018) of the @coe Group of States against Corruption (#GRECO) is out! Read and share it now! https://t.co/mPhSHYw4Mh#NoCorruptionYesIntegrity pic.twitter.com/x2s1OePsrR