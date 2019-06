El nuevo primer ministro del Reino Unido se conocerá el 23 de julio

Londres (EuroEFE).- El nuevo líder del Partido Conservador británico y primer ministro del Reino Unido se conocerá el 23 de julio, al término de unas elecciones entre las bases "tories", confirmó este martes la formación gobernante.

Tras varias rondas de votación dentro del grupo parlamentario, quedan ahora solo dos aspirantes al doble cargo, el ex ministro de Exteriores Boris Johnson y su sucesor, Jeremy Hunt, entre los cuales elegirán los cerca de 160.000 militantes.

Actualmente los dos candidatos están inmersos en una campaña para convencer a sus correligionarios de su idoneidad para liderar el partido, en crisis por sus divisiones sobre el "brexit", y a todo el país.

Johnson, principal favorito y partidario de una retirada de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre con o sin acuerdo, aumentó este martes sus apariciones en la prensa, después de ser acusado de "cobarde" por su adversario por rechazar participar en un debate televisado.

El que fuera alcalde de Londres dirigió además una carta a Hunt, donde le reta a comprometerse a sacar al país de la UE en la fecha prevista, "para mantener nuestras promesas" al pueblo británico y "ejecutar el 'brexit", votado en un referéndum en 2016.

If I become PM, we will leave the EU on 31st October, deal or no deal. Today I have asked @Jeremy_Hunt whether he will also commit to this date, no matter what. We must keep our promises to the British people and deliver Brexit - no ifs, no buts, and no second referendum. pic.twitter.com/YgRSfESSFY