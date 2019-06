Borrell cree tener capacidad para ser comisario europeo

Madrid (EuroEFE).- El ministro español en funciones de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, aseguró este miércoles que tiene capacidad para ser comisario europeo después de renunciar este mismo día a su acta como eurodiputado.

"Creo que tengo capacidad para serlo, sin duda alguna", declaró a la prensa en Bruselas tras ser preguntado si se ve en el cargo de comisario europeo. Borrell, que fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas de mayo, señaló que esta mañana de miércoles informó a la Junta Electoral Central de que renunciaba a su escaño en el Parlamento Europeo.

Le he comunicado a @EP_President que renuncio a ser diputado en el próximo Parlamento Europeo. Es una decisión tomada conjuntamente con el Presidente del Gobierno @sanchezcastejon. Ambos pensamos que en las actuales circunstancias soy más necesario como Ministro de Exteriores. pic.twitter.com/BUBwhRNlYT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 26, 2019

Borrell ha explicado su decisión este miércoles en un encuentro con la prensa en el Parlamento Europeo.

Borrell, que fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas de mayo, señaló que esta misma mañana informó a la Junta Electoral Central de que renunciaba a su escaño en el Parlamento Europeo y que comunicó esa decisión en una reunión en la capital belga con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

"He aprovechado también la ocasión para comunicarle que de acuerdo con el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista (Pedro Sánchez) esta mañana he remitido un escrito a la Junta Electoral Central comunicándole que renunciaba a (...) mi puesto de diputado", explicó Borrell.

El político explicó que "las actuales circunstancias políticas tanto en España como en Europa han hecho pensar al presidente del Gobierno y a mí mismo que no era muy razonable que el puesto de ministro de Asuntos Exteriores quedara vacante durante un tiempo indefinido".

"Hay mucha incertidumbre sobre cuándo y cómo se podrá producir la investidura", indicó sobre los motivos que le han llevado a renunciar a ser eurodiputado y a seguir como jefe de la diplomacia española en funciones.

El ministro consideró que su puesto como titular de Exteriores no se puede dejar vacante "aunque sea ejercido por otro compañero del gabinete durante mucho tiempo".

Preguntado por si entendería que los ciudadanos se sintieran estafados después de que se presentara como cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas y ahora renuncie al escaño, aseguró que no lo comprendería.

"Hay muchos cabezas de lista que van a ejercer otras funciones dentro de las instituciones europeas", indicó.

"Ser parlamentario no es el único destino para trabajar para Europa y en Europa. No hace falta ser europarlamentario por ejemplo, es un ejemplo, para ser comisario, y yo creo que muchísima gente en España podría razonablemente pensar que mi destino final no hubiera sido el Parlamento sino otros puestos ejecutivos", comentó.

Una decisión que "le permite seguir adelante con todo"

Esta decisión "le permite seguir adelante con todo", tanto su puesto como ministro en un Gobierno en funciones como candidato a alguno de los "top jobs" europeos.

Borrell, quien fue presidente del Parlamento Europeo entre 2004-2007 es uno de los principales candidatos españoles a ocupar uno de los cinco grande puestos europeos que se deben dirimir en los próximos días.

Pendiente de renovación están las Presidencias del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos, así como el puesto de Alto Representante para la Política Exterior de la UE (que automáticamente ocupa una de las vicepresidencias de la Comisión) y, en breve será necesario elegir al próximo presidente del Banco central Europeo.

Ser eurodiputado no es condición para ocupar ninguno de estos puestos, por lo que Borrell seguiría estando entre los principales candidatos y a la vez no se ve obligado a abandonar la cartera de ministro, al menos hasta que se conforme el próximo Gobierno.

No obstante, fuentes próximas a la negociación explican que "encajar todas las piezas" de la negociación no está resultando nada fácil, ya que la designación de los puestos clave debe atender a criterios de distribución "norte-sur, este-oeste, hombre-mujer y por supuesto entre conservadores, liberales y socialdemócratas".

Con todos estos cálculos, no está garantizado que Borrell vaya a alzarse con uno de los "top jobs" europeos, aunque sigue siendo "una baza clave" en la posición negociadora española.

Por Cristina Lladó (edición: Catalina Guerrero)

