Calviño: "Las mujeres tenemos que estar dónde se toman las decisiones"

Tokio (EuroEFE).- La ministra española de Economía, Nadia Calviño, destacó este jueves la necesidad de que las mujeres estén "en las salas donde se toman las decisiones", al intervenir en Tokio en el foro Women Political Leaders (WPL 2019).

El evento, que tiene lugar anualmente y al que asisten cientos de mujeres de la esfera política mundial, tiene la misión de promover la presencia femenina en los órganos políticos y en especial en los puestos de más liderazgo.

