Las dos caras del Gobierno portugués: alabado fuera, cuestionado dentro

Lisboa (EuroEFE).- Tienen la gran historia de recuperación económica de Europa, pero no convencen en casa. El Gobierno del socialista António Costa, alabado internacionalmente, afronta una realidad muy diferente ante los propios portugueses, dos tercios de los cuales creen que no trabaja en favor de sus intereses.



Así lo recoge el Índice de Percepciones Democráticas, elaborado por el centro de estudios alemán Dalia Research y la Fundación Alianza de Democracias y publicado esta semana en la prensa lusa, que subraya que en Europa solo el Ejecutivo austríaco consigue peores números.



El 71 % de los portugueses considera, según estos datos, que su Gobierno "nunca" o "raramente" actúa en función de los intereses de los ciudadanos, y el 62 % piensa que no se tiene en cuenta su voz en política.



No son cifras aisladas. El Eurobarómetro ya había dado cuenta de la desconfianza de los lusos el pasado febrero, cuando publicó un documento en el que se refleja que menos de la mitad (el 47 %) de los ciudadanos afirmaba confiar en el Ejecutivo.



Los datos reflejan la desafección no solo hacia el gabinete, sino a la política en general y ayudan a explicar la rampante abstención lusa, que ascendió a un récord histórico del casi el 70 % en las elecciones europeas del pasado mayo.



El recelo en este Portugal en el que se suceden los datos macroeconómicos de éxito alabados internacionalmente - especialmente en Bruselas - es la cruz de la moneda para António Costa, que aspira a conseguir un segundo mandato en las elecciones del próximo octubre.



La paradoja es frecuente en Lisboa. Desempleo en mínimos históricos y oleada de huelgas al mismo tiempo. El menor déficit de la democracia y una burbuja inmobiliaria que asfixia desde jóvenes a jubilados. Proclamación del fin de la austeridad y médicos y enfermeros movilizados para denunciar falta de recursos.

Ninguna encuesta augura mayoría absoluta al gabinete que elevó las pensiones más bajas, que repuso salarios de funcionarios, que revirtió algunos de los recortes más duros exigidos por la troika, que elevó el salario mínimo. ¿Por qué?



"El Gobierno anunció, con inmenso riesgo, que la austeridad había acabado, y en realidad sustituyó la austeridad por aquello que llamó 'rigor', pero que en el fondo no es sino la continuidad, un poco atenuada, de esa misma austeridad. Sobre todo, disparó las expectativas", apunta a Efe el profesor Manuel Braga da Cruz.

Los ciudadanos portugueses esperaban más

Braga da Cruz, exrector de la Universidad Católica y autor del libro "El sistema político portugués", en el que aborda ese alejamiento de los ciudadanos de la política, sostiene que aunque la desconfianza hacia los gobiernos sea algo "estructural" en Portugal, la situación actual es más grave porque la ciudadanía siente una fuerte "decepción".



"Este gobierno espoleó las expectativas, fue haciendo promesas de reponer poder adquisitivo, pero después fue obligado a contener el gasto público, a no dar el dinero que había prometido en los presupuestos a varios departamentos del Estado. Eso generó una decepción muy amplia de variadísimos sectores de la sociedad", afirma.



Así, muchos portugueses sienten que esas expectativas no se han cumplido "y hay una cierta animadversión contra el Gobierno".



"Esto independientemente de que el Ejecutivo esté teniendo en varios indicadores económicos un éxito destacable, incuestionable", remarca.



El Eurobarómetro ya lo había avisado: "la opinión pública portuguesa difiere de la europea debido a la mucha mayor relevancia dada a la salud y seguridad social, y al aumento de los precios/inflación/coste de vida (temas referidos por apenas cerca de un quinto de los europeos en general)".



Y entonces, el éxito macroeconómico se observa de forma diferente cuando con él convive un área de pediatría precaria, como la del Hospital Sao João de Oporto, que indignó al país en abril de 2018, cuando se supo que los niños recibían la quimioterapia en los pasillos.



El relato no cuaja en casa, pero sí en el exterior, donde se han hecho populares expresiones como el "milagro portugués". Es una dualidad que no sorprende a Braga da Cruz.



"Las instituciones que intervinieron en Portugal acompañan la evolución de la economía y los indicadores macroeconómicos con satisfacción. Obviamente el punto de vista de esas instituciones no es el de la opinión pública" lusa, esgrime.



Esos datos "manifiestamente positivos", que copan titulares en el extranjero, chocan con la percepción de los portugueses, que valoran el avance, pero esperaban más.



"Eso explica que haya aumentado la votación del Partido Socialista, que ganó las europeas, pero el apoyo no es tan vasto como para darles por ejemplo una mayoría absoluta en las legislativas de octubre, que es poco probable que tengan", zanja.

Por Cynthia de Benito