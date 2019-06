Rumanía cierra una presidencia europea marcada por las críticas de Bruselas

Bucarest, 29 jun (EFE).- Rumanía termina el domingo su primera presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE) con un balance desigual, en el que destacan las muchas leyes adoptadas y un perfil político bajo, lastrado por las críticas de Bruselas a los supuestos ataques al Estado de Derecho del Gobierno de Bucarest.

Many thanks to @KlausIohannis and his team for an energetic and successful @ro2019eu presidency. You managed to have 90 pieces of legislation agreed in less than 100 days, that is impressive. We will always remember the #SibiuSummit you hosted on #EuropeDay . Mulțumesc România! pic.twitter.com/py8XGlLt6E

Desde el Ejecutivo socialdemócrata se destacan las 90 iniciativas legislativas adoptadas, una cifra inusualmente alta para el periodo semestral de la presidencia que Bucarest atribuye a la capacidad negociadora de sus políticos.

The first step to a successful #RO2019EU was assembling the team. After these months of determined and dedicated effort which led to the furthering of an ambitious agenda, we say thank you and well done! Proud to have been part of the strongest and most awesome team ever! pic.twitter.com/u4braoycRZ