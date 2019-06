¿A la tercera ira la vencida en el reparto de cargos en la UE?

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea celebran este domingo la tercera cumbre tras los comicios europeos de mayo en la que abordarán el reparto de cargos comunitarios, con la idea de nominar a los presidentes de las principales instituciones antes de que la Eurocámara se constituya el 2 de julio.

Puestos clave en juego

En juego están la presidencia de la Comisión, del Consejo y del Parlamento europeos, así como el cargo de responsable de la política exterior comunitaria y el del presidente del Banco Central Europeo, un puesto que responde más a criterios técnicos que políticos, pero que se ha incluido en el paquete.

En su último encuentro la semana pasada, los mandatarios ya aspiraban a cerrar el reparto, pero no lograron un acuerdo.

Por tanto, los líderes tendrán este domingo la última oportunidad para cumplir con la meta autoimpuesta de acordar la renovación de las instituciones antes de que el nuevo Parlamento Europeo se reúna el 2 de julio.

Los mandatarios de los grandes Estados miembros, como Alemania, Francia, Italia o España, llegarán a Bruselas tras tratar el reparto de cargos en los márgenes de la cumbre del G20 celebrada en Osaka (Japón) el viernes y sábado, en la que también estaban presentes los presidentes salientes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Sin embargo, Tusk apuntó en la ciudad nipona que aún se está "lejos" de resolver la ecuación.

"Nos estamos acercando a una solución, pero todavía estamos demasiado lejos como para ser específico", escribió el viernes el político polaco en Twitter.

