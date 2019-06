Una cumbre "maratón" para elegir a los altos cargos de la UE

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo europeo que pretende elegir los principales cargos de la Unión Europea (UE) comenzó este domingo con un retraso de casi tres horas y media, debido a las consultas previas celebradas por los participantes en esta cumbre, y antes de la media noche se hizo un receso para hacer una nueva ronda de reuniones y consultas.

"La cumbre europea, suspendida por el presidente del Consejo. Tusk organizará ahora reuniones bilaterales con los líderes. La cumbre europea se reanudará una vez que las bilaterales finalicen", escribió en Twitter el portavoz de Tusk, Preben Aamann.

#EUCO suspended by @eucopresident . Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed.

En juego están la presidencia de la Comisión, del Consejo y del Parlamento europeos, así como el cargo de responsable de la política exterior comunitaria y el de presidente del Banco Central Europeo (BCE).

El presidente del Consejo Europeo había llegado a la cumbre con la propuesta impulsada por Francia, Alemania, Holanda y España de que el candidato del Partido Socialista Europeo, el holandés Frans Timmermans, presidiera la Comisión Europea, pese a que los socialdemócratas quedaron en segunda posición en las elecciones a la Eurocámara de mayo, por detrás del Partido Popular Europeo (PPE).

De hecho, el político holandés genera división entre los mandatarios del PPE, ya que mientras Angela Merkel sí le respalda, otros líderes conservadores reivindican su victoria en los comicios.

Timmermans tampoco despierta simpatías en países del este como Polonia, Hungría o la República Checa al considerar que como vicepresidente primero de la actual Comisión se ha entrometido en cuestiones sobre el Estado de derecho en esos países, mientras que Italia tampoco tiene claro si le apoyaría.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, sigue defendiendo que el socialista holandés Frans Timmermans sea el nuevo presidente de la Comisión Europea y culpa del aparente bloqueo para su designación a las "disensiones internas" en el seno del PPE.

División en el seno del Partido Popular Europeo (PPE)

El principal obstáculo, según fuentes diplomáticas, es la división existente en el seno del Partido Popular Europeo (PPE), donde algunos de sus miembros se oponen a los socialdemócratas, con Frans Timmermans como candidato, obtenga la presidencia de la Comisión Europea (CE).

El Partido de los Socialistas Europeos, que quedó segundo en las elecciones por detrás del Partido Popular Europeo (PPE), propuso al holandés Timmermans como candidato.

Además de los contactos de Tusk con varios líderes europeos se produjeron encuentros bilaterales y multilaterales: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, la cual se encontró ambién con el presidente francés, Emmanuel Marcron.

Según fuentes comunitarias, Tusk planteará esta noche a los líderes de la UE que el candidato a presidir la Comisión Europea sea de la familia socialdemócrata, de acuerdo a una propuesta impulsada por Alemania, Francia, España y Holanda.

El Partido de los Socialistas Europeos, que quedó segundo en las elecciones por detrás del Partido Popular Europeo (PPE), propuso al holandés Frans Timmermans como candidato.

La jefatura de la CE el principal cargo que se espera decidir esta noche, aunque también están en juego las presidencias del Consejo y el Parlamento europeos, del Banco Central Europeo (BCE) y el puesto de alto representante para la Política Exterior.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló a su llegada a la cumbre europea que espera que haya al menos dos mujeres en esos cargos.

Macron hizo referencia a Timmermans pero también al conservador francés y negociador europeo del "brexit", Michel Barnier, o a la liberal danesa y comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y pidió respetar "los equilibrios geográficos y de género".

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que las negociaciones no serán fáciles ya que en la Eurocámara "están empeñados, al menos con dos grandes grupos parlamentarios, en el principio del 'spitzenkandidat' (cabeza de lista, que los líderes rechazan), y, al mismo tiempo, la mayor fuerza, el PPE, no tiene mayoría en el Parlamento Europeo".

Por su parte, el primer ministro de Holanda, el liberal Mark Rutte, rechazó hacer comentarios sobre las posibilidades de Timmermans y agregó que España, Holanda, Francia y Alemania abordaron el asunto en la cumbre del G20 en Japón este fin de semana, pero que "no hay compromisos concretos".

El actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que su sucesor debe ser alguien "que pueda escuchar" y, sobre Timmermans, dijo que es "muy capaz y uno de los que serán tenidos en cuenta esta noche".

Timmermans no gusta al grupo de Visegrado

La posibilidad de que Timmermans presida la CE enfada en cualquier caso al grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia), al considerar que como vicepresidente primero de la actual Comisión se ha entrometido en cuestiones sobre el Estado de derecho en esos países.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, consideró este domingo en una carta enviada al presidente del PPE, Joseph Daul, que sería "humillante" que esa familia política, vencedora en las elecciones, no consiga la CE.

Para el primer ministro portugués, António Costa, Timmermans "es sabido que reúne las condiciones para ser presidente de la CE" aunque apuntó a, "seguramente, muchas horas de reunión para llegar a una conclusión final".

El primer ministro luxemburgués, el liberal Xavier Bettel, se mostró a favor de que dos mujeres en los principales puestos, y dijo que "podría ser en el BCE una de las posiciones en las que tuviéramos una mujer".

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que éste será "probablemente mi último Consejo Europeo" y confió en que haya una "discusión constructiva", aunque no se pronunció sobre el reparto de cargos que se abordará este domingo.

Por su parte, el primer ministro irlandés, el conservador Leo Varadkar, dijo que en la reunión previa del Partido Popular Europeo (PPE) no se acordó "el paquete que se ha negociado en Osaka".

"Creo que es justo decir que hay mucha oposición (...) desde el punto de punto de vista del PPE (...) La mayoría de los primeros ministros creen que no deberíamos entregar el puesto de presidente de la Comisión tan fácilmente, sin luchar", comentó.

Varadkar agregó que "muchos países en Europa central y del este se oponen mucho al nombramiento de Timmermans" y señaló no está asegurado en "absoluto que tengamos un acuerdo en esta reunión".

Una larga "maratón"

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anticipó a su llegada que la cumbre será "una larga maratón" y, preguntado sobre la propuesta de Timmermans, se limitó a señalar que "es una candidatura que validaremos".

"A Italia le interesa que sean personalidades fuertes, que sepan interpretar este momento crítico para la Unión, sepan contribuir a una Europea más fuerte y sólida", dijo.

Italia y el grupo de Visegrado van a hacer frente común en esta cumbre, como evidenció la reunión que sus dirigentes antuvieron poco antes del inicio de la misma.

Bilateral meeting between @GiuseppeConteIT #IT and the leaders of the #V4 countries #Visegrádgroup, on the sidelines of the special meeting of the #EuropeanCouncil, taking place on 30 June 2019, in #Brussels.https://t.co/UQKNq7QjXN