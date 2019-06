La lucha contra las amenazas híbridas y el cambio climático centran la presidencia de Finlandia en la UE

Helsinki (EuroEFE).- La lucha contra las amenazas híbridas y el cambio climático centrarán la actuación de la presidencia semestral rotatoria de Finlandia en la Unión Europea (UE), que se inaugura este lunes.

Según coincidieron en afirmar este jueves los ministros finlandeses de Exteriores, Pekka Haavisto, y del Interior, Maria Ohisalo, la sociedad civil y su implicación es básica para contrarrestar la manipulación y las campañas de desinformación y noticias falsas ("fake news"), que afectan a la Unión Europea, un fenómeno conocido como "amenaza híbrida".

Se entiende por amenaza híbrida las acciones coordinadas que atacan de forma deliberada las vulnerabilidades sistémicas de los Estados y sus instituciones a través de una gran gama de medios y en distintos sectores, sean políticos, económicos, militares, sociales, informativos, utilizando el ciberespacio para tal fin.

El objetivo de un ataque híbrido es influir en los diferentes mecanismos de toma de decisiones de la víctima, sea un Estado o una organización, en decisiones que afectan a las áreas locales, estatales o institucionales para alcanzar los objetivos estratégicos y socavar la credibilidad y la estabilidad de la víctima.

Finland's Presidency will be organising six informal meetings of ministers in Helsinki @finlandiatalo between July and September 2019. Media accreditation: https://t.co/8CULEZRDbi See you soon! #EU2019FI pic.twitter.com/xPKv8UGypg

Finlandia lucha desde hace dos años desde un centro de la Unión Europea y la OTAN contra la amenazas híbridas como fórmula de controlar las acciones en tal sentido propiciadas por Moscú, analizando las vulnerabilidades de los Estados miembros.

Pekka Haavisto señaló en su presentación de objetivos que dicho centro tiene un importante papel en el refuerzo de la cooperación entre la UE y la OTAN, proporcionando un "foro estratégico" donde se pongan en práctica recomendaciones, habilidades y las mejoras ante nuevas y emergentes amenazas prácticas para responder a ese desafío.

Alrededor de mil expertos trabajan para minimizar las amenazas híbridas trabajando de forma coordinada y forman parte de este centro Austria, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, España, Suecia, Reúno Unido y Estados Unidos.

"Las tácticas híbridas son una amenaza para la seguridad de cada país y ponen en entredicho la cohesión interna y a nuestras sociedades, ya que el objetivo es atentar contra la democracia y los valores comunes", afirmó María Ohisalo.

El objetivo de la presidencia finlandesa será en este ámbito incrementar la cooperación a todos los niveles entre los Estados de la UE, establecer un grupo de trabajo permanente, combatir la desinformación y las noticias falsas con información veraz y estar en guardia ante nuevas y emergentes amenazas.

En el ámbito del clima, la ministra de Asuntos Económicos, Katri Kulmuni, indicó que hay que impulsar un nuevo diseño para el desarrollo sostenido para hacer frente al desafío climático y fijar el año 2050 como fecha límite para convertirse en una economía neutra en carbono, para lo que propuso un desarrollo tecnológico rápido, ya que "el cambio climático debe ser una oportunidad económica".

"Hay que reducir las emisiones contaminantes significativamente e impulsar las tecnologías innovadoras para promover la neutralidad climática", dijo Kulmuni.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Krista Mikkonen, afirmó que "tenemos la posibilidad y la energía para hacer algo al respecto", a pesar de que países como Polonia han mostrado su desacuerdo con la neutralidad en carbono.

The priorities for #EU2019FI include strengthening common values and the rule of law, making the EU more competitive and socially inclusive, strengthening the EU’s position as a global leader in climate action and protecting the security of citizens comprehensively. pic.twitter.com/LOfNYE5l42