Descanso y reflexión para lograr el acuerdo sobre los altos cargos de la UE este martes

Brusela (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) confían en superar las divisiones y cerrar este martes un acuerdo sobre el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias, después de una sesión maratoniana de negociaciones iniciada el domingo por la tarde y suspendida el lunes por la falta de avances.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el encuentro de los líderes de "fracaso" y admitió que el ambiente fue muy tenso durante toda la reunión.

"A veces la fatiga conduce a la crispación, es lo que ha pasado esta mañana", dijo Macron, que confió en que los ánimos se calmen tras el descanso acordado.

Des réunions trop longues qui n'aboutissent pas. Nous devons en tirer les conséquences, nommer la bonne équipe qui permettra d'avoir des décisions plus efficaces et réfléchir à simplifier nos procédures, avec des avancées plus fortes, plus démocratiques et plus efficaces.

Las diferencias se hicieron evidentes desde la tarde del domingo, cuando tanto el Partido Popular Europeo (PPE) como algunos mandatarios de los países del Este criticaron la propuesta que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, llevó a la reunión.

Esa propuesta, explicó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había sido acordada por los cabezas de lista del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, y de los socialdemócratas europeos, el holandés Frans Timmermans, las dos formaciones más votadas en las últimas elecciones europeas.

La idea, que contaba con el beneplácito de Alemania y el apoyo de Francia, España y Holanda, planteaba dejar a Timmermans la presidencia de la Comisión Europea, el puesto más codiciado de todos los que están en juego.

