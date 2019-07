El Parlamento Europeo inicia su novena legislatura

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La novena legislatura del Parlamento Europeo echó a andar este martes en Estrasburgo , poco más de mes y medio después de las elecciones europeas del pasado 26 de mayo que han dado lugar a una Eurocámara más fragmentada que en ocasiones anteriores.

El hasta este lunes presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dio la bienvenida a la nueva legislatura, en la que hasta un 61 % de los eurodiputados asumen el escaño por primera vez y que contará con un 60 % de hombres y un 40 % de mujeres, más cerca de la paridad que con el 37 % de la legislatura anterior.

La nota discordante de varias decenas de euroescépticos

La sesión comenzó con una interpretación del Himno de la Alegría por un cuarteto de viento, durante la cual varias decenas de eurodiputados de grupos euroescépticos y sin afiliación a ninguna familia política dieron la espalda al hemiciclo o se mantuvieron sentados en sus escaños, frente a una gran mayoría que se puso en pie.

Esta primera jornada de la sesión plenaria duró apenas quince minutos en los que se seleccionó por sorteo entre los eurodiputados a los ocho escrutadores que vigilarán mañana la elección del presidente del Parlamento Europeo.

Durante del resto del día está previsto que los diferentes grupos políticos mantengan reuniones a puerta cerrada o participen en actos de presentación de sus prioridades o candidaturas.

Pese a la ausencia en el pleno de los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín, que no recogieron el acta en Madrid, y Oriol Junqueras, en prisión en España, el eurodiputado del Sinn Féin Matt Carthy, simpatizante del movimiento independentista, tomó la palabra para solicitar la intervención de la Eurocámara en su defensa.

Esta novena legislatura cuenta con un hemiciclo fragmentado en el que populares y socialistas ya no suman mayoría, han ascendido liberales y verdes, y se han mantenido los euroescépticos.

As the new European Parliament meets for the first time today, MEPs have formed seven political groups. Read on to find out more https://t.co/fqBKMlD6A7 pic.twitter.com/ncqGPDAug3