Úrsula Von der Leyen, Michel, Lagarde y Borrell, nuevos altos cargos de la UE

Bruselas (EuroEFE).- La actual ministra de Defensa alemana, la conservadora Ursula von der Leyen, fue elegida este martes futura presidenta de la Comisión Europea, el más codiciado de los cargos cuyo reparto se negociaba en una maratoniana cumbre europea de tres días en Bruselas, mientras que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, fue seleccionada como candidata a presidir el Banco Central Europeo (BCE).

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones español, Josep Borrell, fue nominado para ocupar el puesto de alto representante para la Política Exterior comunitaria y el primer ministro belga en funciones, el liberal Charles Michel, fue elegido este martes presidente del Consejo Europeo.

Si el Parlamento Europeo (PE) respalda por mayoría absoluta la nominación de Von Der Leyen, de 60 años, se convertirá en la primera mujer en presidir la Comisión Europea desde el próximo 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, del mismo modo que Lagarde, de 63 años, sería la primera fémina al frente del BCE, si bien en su caso la opinión de la Eurocámara es sólo consultiva.

El Parlamento Europeo también tiene que aprobar el nombramiento de Borrell, de 72 años, pero no el de Michel, de 43 años, pues es potestad exclusiva del Consejo, institución que representa a los Estados miembros de la UE.

El puesto de presidente socialdemócrata de la Eurocámara podría recaer sobre el eurodiputado búlgaro y actual presidente del Partido Socialista Europeo (PES), Sergueï Stanichev, para satisfacer a los países del este y mantener el equilibrio geográfico que, junto al de género y al político, eran los tres criterios principales en el reparto de cargos.

Los nuevos altos cargos de la UE sustituirán al conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker en la CE, al conservador polaco Donald Tusk en el Consejo, a la socialdemócrata italiana Federica Mogherini como jefa de la diplomacia europea y al italiano Mario Draghi en el BCE.

La presidencia de la Comisión Europea y del alto representante para la Política Exterior tienen un mandato de 5 años, la del Consejo de 2,5 años renovables y la del BCE de 8 años.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este martes que espera que el Parlamento Europeo (PE) respalde el reparto de cargos comunitarios acordado.

