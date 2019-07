La Eurocámara, muy crítica con el reparto de altos cargos de la UE

Estrasburgo (Francia)/Bruselas (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo se mostró este jueves muy crítico por cómo han gestionado los Estados miembros el reparto de la cúpula de cargos comunitaria acordada esta semana en una cumbre, donde, según muchos eurodiputados, se ha cuestionado la independencia de la Eurocámara.

"Han abierto ustedes un conflicto político muy grave entre el Consejo y el Parlamento sobre quién decide en Europa", advirtió el vicepresidente del PPE, el español Esteban González Pons, a los Estados miembros, representados en el debate por el presidente del Consejo, Donald Tusk.

Los países han recibido advertencias de todo el arco político de la Eurocámara desde que el pasado martes pactaran nominar a la alemana Ursula von der Leyen a presidir la Comisión Europea, al español Josep Borrell para la jefatura de la diplomacia comunitaria, al belga Charles Michel para la presidencia del Consejo y a la francesa Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo.

Además, y pese a que la nominación y elección del presidente del Parlamento Europeo recae exclusivamente en esta cámara, el paquete "sugiere" que la primera mitad de la legislatura la encabece un socialista y la segunda mitad, un conservador, incluso recomendando que fueran de un país del Este para equilibrar un reparto que no cuenta con nadie de la Europa más oriental.

Aunque entre los socialistas sonaba el búlgaro Sergei Stanishev para presidir el Parlamento, finalmente el grupo nominó al italiano David Sassoli, que fue respaldado por el resto del pleno este miércoles y que cierra un reparto de cargos copado por los grandes Estados miembros occidentales, la mayoría de ellos países fundadores de la UE.

La cúpula, criticó González Pons, "prescinde" de los países del Este y además recoge ya una estructura de vicepresidencias para la Comisión que no se ha debatido con la propia Von der Leyen, que debe diseñar su propio colegio de comisarios con miembros de todos los Estados de la UE.

El PPE apoyará a la candidata alemana a presidir la Comisión

No obstante, señaló que el PPE apoyará a la candidata alemana a presidir la Comisión en el voto de confirmación de dentro de dos seamanas, una postura que le ha ganado las críticas de socialistas y Verdes por "falta de coherencia".

La presidenta del grupo socialdemócrata, la española Iratxe García, ha sido más tibia en sus críticas y ha evitado especificar la posición de su grupo, dividido entre las delegaciones nacionales que respaldan el pacto entre los países, como la española, y los que votarán en contra, como la alemana, después de que el SPD ya obligara a la canciller, Angela Merkel, a abstenerse en la nominación de Von der Leyen para salvar su coalición de Gobierno.

García, que dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de las prioridades de su formación para la legislatura, sí lamentó que la nominación de Von der Leyen acabe con el sistema de cabezas de lista, los "spitzenkandidaten", que preveía que al frente de la Comisión se situase alguno de los candidatos que habían liderado la campaña de sus partidos.

El presidente del grupo liberal, Dacian Ciolos, se mostró partidario de que para los próximos comicios europeos haya ya un sistema "establecido con un acuerdo entre Parlamento y Consejo" para democratizar la elección de los diferentes líderes en la UE.

"Podemos debatir nombres, equilibrios o de género, pero hasta que no tengamos un proceso transparente y democrático para elegir a aquellos que van a dirigir Europa no vamos a conseguir una solución satisfactoria", dijo el rumano, que criticó la falta de equilibrio geográfico del paquete pese a que su grupo ha anunciado la intención de apoyarlo.

El copresidente de Los Verdes en el Parlamento Europeo, el belga Philippe Lamberts, se dirigió al resto de eurodiputados para señalarles que, pese a sus críticas al paquete pactado, eligieron a Sassoli como presidente de la Eurocámara siguiendo la recomendación del Consejo.

"Ha faltado voluntad, la mayoría del Parlamento ha decidido avanzar por otros derroteros que nos llevan a convertirnos en ejecutores de decisiones adoptadas en otro sitio", lamentó.

El presidente del Consejo, Donald Tusk, dijo por su parte a la cámara que había mantenido reuniones con representantes de todos los grupos durante la campaña "por respeto a la institución pero, sobre todo, para asegurar que las decisiones finales son verdaderamente comunes".

Además, defendió la legitimidad democrática del Consejo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno electos en cada país, y confió en que el logro de una cúpula europea paritaria, inédito hasta ahora, "inspire al Parlamento" a la hora de validar la candidatura a la Comisión dentro de dos semanas.

Juncker garantiza su "apoyo" a Von der Leyen

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, garantizó este jueves a la candidata a sucederle, la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, "su apoyo personal" para llevar a cabo la transición si el Parlamento Europeo (PE) la elige, durante una reunión entre ambos.

"El presidente (Juncker) aseguró a la candidata a la presidencia que puede contar con el apoyo de la Comisión y el suyo personal para garantizar una transición fluida si es elegida por el Parlamento Europeo", declaró el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

"Fue un encuentro amistoso entre dos auténticos europeos que se han conocido durante años", afirmó Schinas, quien recordó que Juncker y Von der Leyen ya han tenido la oportunidad de reunirse en la Comisión Europea "varias veces en el pasado".

