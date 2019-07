May insta a su sucesor a priorizar la unidad del Reino Unido

Edimburgo (Reino Unido) (EuroEFE).- La primera ministra británica en funciones, Theresa May, instó este jueves a su sucesor a fijar como prioridad de su futura gestión mantener la unidad del Reino Unido, en un momento en que la perspectiva de un "brexit" sin acuerdo ha encendido el debate sobre la independencia de Escocia.

"Confío en que quien me suceda en el número 10 de Downing Street hará de la Unión (el Reino Unido) su prioridad. Él se basará en el trabajo realizado durante los últimos tres años, en los cuales el fortalecimiento de la Unión se ha convertido en una prioridad explícita del Gobierno", afirmó la conservadora May.

La jefa del Ejecutivo británico visitó Escocia, por última vez antes de dejar el cargo, y eligió la ciudad de Stirling, al noreste de Edimburgo, para emplazar a los aspirantes a sucederla, el exministro de Exteriores Boris Johnson y el actual titular de esta cartera, Jeremy Hunt, a "gobernar en nombre de todo el Reino Unido".

Su visita se produce en la víspera del encuentro que Johnson y Hunt mantendrán mañana en la ciudad escocesa de Perth, que se enmarca dentro de la serie de mítines en que ambos participan para conseguir el voto de los afiliados conservadores.

El 23 de julio se conocerá al sucesor de May

Los 160.000 miembros del partido empezarán en los próximos días a emitir sus votos y el 23 de julio será cuando se conozca el nombre del ganador, que al día siguiente relevará a May al frente de la formación y en la jefatura del Gobierno, tan solo un día antes de que el Parlamento británico inicie su receso veraniego.

Ambos candidatos se muestran decididos a materializar el "brexit" en la fecha prevista (el 31 de octubre) y han asegurado que están dispuestos a cumplir con esta promesa incluso si no hay un acuerdo que regule la salida, una postura que ha encendido los ánimos en Escocia.

Con motivo de la visita de May, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha dicho que Escocia "se dirige inexorablemente hacia la independencia" como resultado del "legado" que deja la "premier".

"El comportamiento de los conservadores hacia Escocia en los tres años transcurridos desde la votación del 'brexit' ha sido injusto, arrogante y desdeñoso", sostuvo la líder nacionalista, que recordó que la región se opuso mayoritariamente a abandonar el club comunitario.

