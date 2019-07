El clima y el cierre del presupuesto europeo, dos frentes abiertos en la presidencia de Finlandia en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La lucha contra el cambio climático y el cierre del presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 son los dos grandes objetivos de Finlandia para los próximos seis meses coincidiendo con su presidencia de la Unión Europea, que estará marcada también por el "brexit", al que apenas se hace referencia.

El primer ministro finlandés, Antti Rinne, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hablaron de esas prioridades en rueda de prensa desde Helsinki, al término de una reunión del colegio de comisarios europeos.

El "entusiasmo" finlandés en la lucha contra el cambio climático

El mandatario finlandés subrayó el compromiso de su país en la lucha contra el cambio climático e indicó que durante este semestre tratará de contagiar ese entusiasmo al resto de Estados miembros, un reto ambicioso y que corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano ante asuntos más urgentes, como las negociaciones del "brexit".

Rinne insistió en que "es muy importante que la UE pueda hablar con una sola voz" en materia de clima y que haya un acuerdo que conduzca a una economía neutra en carbono para 2050, para lo cual se tratará de fomentar la cooperación y las acciones conjuntas.

En ese contexto, el presidente de la Comisión destacó la "total armonía" del Ejecutivo comunitario con el programa de lucha contra el cambio climático de Finlandia y se refirió a la "urgencia" de tomar medidas, ya que de seguir con las actuales pautas "mañana nos harían falta cuatro planetas; solo tenemos uno, hay que mantenerlo".

Juncker destacó el ejemplo de Finlandia, que tiene previsto convertirse en una economía neutra en emisiones de CO2 para 2035, y confió en que la UE alcance ese mismo estatus para 2050.

"La UE necesita urgentemente liderazgo y estabilidad, cualidades de las que gozan los amigos finlandeses", señaló Juncker, que consideró que el hecho de que Finlandia presida la UE en los próximos meses da "buenas razones para ser optimista".

