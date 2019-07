El conservador Mitsotakis toma las riendas de Grecia libre de programas de rescate

Atenas/Bruselas (EuroEFE).- Los griegos le han dado la mayoría absoluta a Kyriakos Mitsotakis, líder de la conservadora Nueva Democracia, que capitaneará el primer Gobierno libre de programas de rescate.

Mitsotakis promete "no defraudar las esperanzas"

En las elecciones generales anticipadas de este domingo Nueva Democracia consiguió algo más del 39 % mientras que Syriza superó el 31 %, seguidos de lejos por el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, que rozó el 8 %.

Los 158 escaños alcanzados por Nueva Democracia en la Cámara sobre un total de 300 suponen su mejor resultado de los últimos doce años.

Syriza se quedó 8 puntos por detrás, pero obtendrá tan solo 86 escaños, una distancia que surge del bonus de 50 escaños que la ley electoral griega otorga al partido ganador -en teoría por última vez en estas elecciones-.

"Pedí un mandato fuerte y me lo han dado con generosidad. No defraudaré sus esperanzas", declaró Mitsotakis antes de acudir a la sede de su partido para darse un baño de masas.

Tsipras describió su derrota como "el coste político" de las difíciles decisiones que tuvo que tomar durante estos años. Felicitó a Mitsotakis y le pidió que no desmantele los avances sociales que ha conseguido durante su mandato.

Bruselas felicita a Mitsotakis por su victoria en legislativas griegas

La Comisión Europea (CE) felicitó este domingo al ganador de las elecciones legislativas en Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, escribió en su cuenta de twitter, refiriéndose a Mitsotakis, que "quisiera felicitarlo por su clara victoria en las elecciones legislativas".

"Conoces mi apego personal a Grecia y a sus personas, que han soportado tanto en la última década" y pone de relieve en su mensaje la "dignidad, la resistencia y el compromiso europeo de los griegos".

@kmitsotakis, I would like to congratulate you on your clear victory in the legislative elections. You know my personal attachment to Greece and its people who have endured so much over the last decade. The dignity, resilience & European commitment of Greeks commend respect. pic.twitter.com/JrL8Si94dN