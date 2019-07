España, uno de los países más comprometidos de UE en respuesta a emergencias

Madrid (EuroEFE).- España es uno de los países más comprometidos con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), con trece respuestas a emergencias desde 2014, a lo que suma ahora la aportación de dos aviones para la primera flota europea de lucha contra incendios integrada por cinco países.

Una flota europea contra incendios

Para dar las gracias por esas dos aeronaves están este martes a Madrid el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, y el director de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea (CE), Johannes Luchner, responsable de la gestión de emergencias y del sistema europeo de lucha contra catástrofes (rescUE) puesto en marcha hace apenas dos meses, y que incluye la lucha contra incendios.

"España ha sido siempre de los más comprometidos en la lucha contra las catástrofes y en especial contra los incendios", subrayó Stylianides en un encuentro anoche con periodistas europeos.

Al acto de este martes, en la base aérea de Torrejón, está previsto que acudan en representación del Gobierno español el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de Agricultura, Luis Planas.

