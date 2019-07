Corbyn pedirá un segundo referéndum y defenderá la permanencia en la UE

Londres (EuroEFE).- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo este martes que pedirá al nuevo primer ministro conservador que someta a referéndum su acuerdo de "brexit" y avanzó que, si eso sucede, su formación defendería la permanencia en la Unión Europea (UE).

En una carta a las bases tras una reunión de la directiva laborista, indicó que el partido "haría campaña por la permanencia frente a una salida sin acuerdo o un pacto 'tory' que no proteja ni la economía ni el empleo".

"Quien sea que se convierta en el nuevo primer ministro, debe tener la confianza de someter su acuerdo, o la falta del mismo, a una consulta popular", junto con la opción de permanecer en la UE que defendería su formación, escribe Corbyn.

Whoever becomes the new Prime Minister should put their deal, or No Deal, back to the people in a public vote.



In those circumstances, Labour would campaign for Remain against either No Deal or a Tory deal that does not protect the economy and jobs.