La UE formaliza la candidatura de Lagarde al BCE y busca sucesor para el FMI

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía de la Unión Europea formalizaron este martes la candidatura de Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo (BCE), al tiempo que pusieron en marcha el proceso para buscar a un europeo que sustituya a la política como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE "ha adoptado la recomendación formal para nominar a Christine Lagarde como candidata para presidir el BCE", informó la institución que representa a los países de la UE.

