Von der Leyen quiere una Comisión paritaria y más peso de iniciativas de la Eurocámara

Bruselas (EuroEFE).- La candidata a la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que pedirá a cada país de la Unión Europea que nomine a dos candidatos, un hombre y una mujer, para ser su comisario europeo, ya que, si se confirma su cargo, quiere formar un Ejecutivo comunitario totalmente paritario.

"Quiero una Comisión con la mitad de comisarios hombres y la mitad mujeres", expresó Von der Leyen ante el grupo Renovar Europa, donde compareció como parte de sus contactos con los grupos parlamentarios ante el voto de confirmación de su cargo de la semana que viene en el Parlamento Europeo.

Von der Leyen afirmó que la única decisión que ha tomado hasta el momento sobre su futura Comisión, en el caso de que asuma el cargo de presidenta, es que el socialdemócrata holandés Frans Timmermans será vicepresidente primero y que la liberal danesa Margrethe Vestager obtendrá "un cargo de relieve" con una cartera y un presupuesto "destacados".

Muchos eurodiputados liberales cuestionaron si Vestager tendrá el mismo cargo que Timmermans en la futura Comisión, algo a lo que, dijeron, se habían comprometido los jefes de Estado y de Gobierno en el pacto del reparto de altos cargos comunitarios, ante lo que von der Leyen se limitó a afirmar que tendrá un cargo "equivalente" y evitó ir más allá.

"Primero tengo que superar la votación del Parlamento y luego estableceré un tono para la Comisión", dijo la candidata alemana, que confirmó que si logra el cargo pedirá a los Estados miembros que le sugieran dos candidatos en lugar de uno.

Los países de la UE no están obligados a seguir esta petición y varios gobiernos, como los de Irlanda, Dinamarca y Estonia, han propuesto ya un único nombre.

Ya en 2014, el entonces recién elegido presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tuvo que dar un toque de atención a los países porque apenas habían propuesto candidatas para ser comisarias europeas.

Entre 2014 y 2019, la Comisión ha contado con nueve comisarias y 19 comisarios. Si se confirma la salida del Reino Unido de la UE, la paridad se lograría con 14 hombres y 13 mujeres, o 14 mujeres y 13 hombres.

Hoja de ruta contra el cambio climático

En su audiencia ante el grupo centrista, von der Leyen se comprometió también a continuar trabajando sobre la hoja de ruta para que la Unión Europea elimine las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, que cuatro Estados miembros rechazaron en la última cumbre europea, y a transformar el actual Banco Europeo de Inversiones en un Banco Europeo del Clima.

Además, insistió en que Europa debe ser más "asertiva" en materia de defensa, manteniendo a la vez el carácter transatlántico de esta política, y apoyó que el bloque se involucre más en procesos de "estabilización" en marcha cerca de las fronteras de la UE.

Se mostró a favor, asimismo, de abandonar acuerdos de libre comercio en los que los socios de la UE no cumplan con los valores y estándares europeos, tanto en cuanto a los productos como en cuanto a los "procesos", y prometió ser más estricta en la defensa del Estado de derecho que la actual Comisión.

Varios eurodiputados transmitieron a la candidata que no contará con su apoyo en el voto clave de la semana que viene, por lo que el grupo liberal no tendrá una posición unánime en cuanto a su confirmación.

A short break after two exciting debates with @TheProgressives and @RenewEurope. Thank you to @IratxeGarper and @CiolosDacian for the invitation! Your comments and ideas will inspire my strategic guidelines. The discussions continue this afternoon with @GreensEFA and @SkaKeller. pic.twitter.com/TyEjnCj54z