Borrell aboga por politizar más Europa para hacer frente a los desafíos

Cuacos de Yuste (Cáceres) (EuroEFE).- El ministro de Exteriores en funciones y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha defendido que los resultados de las últimas elecciones europeas ponen sobre la mesa el nacimiento de una conciencia política europea y por ello "hay que politizar más Europa".

Borrell ha hecho estas declaraciones en Cuacos de Yuste (Cáceres), donde ha participado como ponente en un curso sobre los desafíos actuales de la UE, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y que se celebra en el Real Monasterio de Yuste.

En su intervención, el ministro ha indicado que los nuevos responsables de la UE van a heredar una economía "relativamente saludable", porque se ha dejado atrás diez años de una crisis "tremenda", que ha dejado "profundas heridas sociales y ha aumentado la desigualdad, pero que al menos podemos dar por superada en términos macroeconómicos".

Desafíos "formidables"

A su juicio, sobre esta base, es necesario hacer frente a tres desafíos "formidables" en los próximos cinco años.

El primero de ellos es definir el lugar de Europa en un mundo cada vez mas bipolar con un conflicto geoestratégico entre EEUU y China.

"Será necesario evitar la tentación proteccionista pero al mismo tiempo reformar y desarrollar la capacidad tecnológica, financiera y de seguridad de Europa", y habrá que apoyar las instituciones multilaterales y estar dispuestos a actuar "en contra de las agresiones de tipo comercial que suframos", ha señalado.

En segundo lugar, se ha referido al calentamiento climático y ha planteado que para evitarlo habrá que establecer precios a la energía y la emisión de gases de efecto invernadero, "lo que va a producir una transformación profunda de la economías que tendrá consecuencias sociales".

"Se generarán nuevos vectores de desigualdad y habrá que trabajar por evitar que esa fractura social genere nuevos conflictos como hemos visto recientemente en Francia", ha agregado.

También ha abogado por "descarbonificar la economía y las formas de vida", lo que implicará "reforzar la cohesión social desde una nueva perspectiva".

Para Borrell, la principal amenaza que va a pesar sobre los próximos años es que se pueda producir de nuevo una recesión o incluso una crisis "y evitarlo va a requerir construir una política fiscal proactiva, reformar el Gobierno del euro y luchar fuertemente contra el fraude fiscal y la evasión".

Durante su intervención, el ministro ha destacado el aspecto "extraordinariamente positivo" que, para el futuro de la UE, ha tenido el aumento del 8% en la participación en las últimas elecciones europeas.

"Los jóvenes se han movilizado y se han frenado las opciones extremas, tanto a la derecha como a la izquierda, que tienen un peso importante pero que no están en condiciones de bloquear el funcionamiento de las instituciones", ha dicho.

A su juicio, el resultado electoral demuestra que los ciudadanos europeos han entendido que muchos de los problemas que les afectan, desde el aire que respiran hasta los productos que consumen, dependen de políticas que no se pueden desarrollar en el ámbito del estado-nación sino que requieren "una dimensión geográfica mayor".

"Creo que se ha empezado a entender que muchas de las cosas que nos preocupan solo tienen una solución más allá de la que puedan establecer nuestros respectivos gobiernos", ha indicado antes de añadir que "está naciendo una conciencia política europea y por ello hay que politizar más Europa".

Borrell también ha puesto sobre la mesa los tres grandes retos de esta legislatura: Europa tiene que proveer bienes públicos europeos, luchar contra el terrorismo y estabilizar los sistemas financiero.

De igual forma, ha considerado que estos retos deberían plasmarse en el futuro en tres iniciativas.

Estas son completar la unión económica y monetaria; un gran pacto por el empleo y el clima, caracterizado por una lucha contra el cambio climático en términos profundamente sociales "porque no podemos pedirle a la gente que no llega a fin de mes que se preocupe por el fin del mundo"; y la tercera, reforzar el papel de Europa en un mundo dominado cada vez más por grandes potencias.

