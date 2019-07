Von der Leyen; "quiero que Europa sea el primer continente neutral en términos de clima en el año 2050"

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La candidata designada a presidir la Comisión Europea (CE), la alemana Ursula von der Leyen, se comprometió este martes a que Europa sea el primer continente neutral para el medio ambiente en el año 2050, a la vez que subrayó la creencia en el multilateralismo de la Unión Europea.

"Tenemos que ser ambiciosos", subraya Von der Leyen

"Yo quiero que Europa sea el primer continente neutral en términos de clima en el año 2050", declaró la política durante su discurso de investidura en el pleno de la Eurocámara.

Convertirse en un continente climáticamente neutral consistiría en que para 2050 el club comunitario no emitiera a la atmósfera más sustancias contaminantes de las que pueda absorber el territorio.

"Para que esto ocurra, tenemos que ser audaces. Nuestro actual objetivo de reducir las emisiones en un 40 % hasta el 2030 es insuficiente. Tenemos que ir más allá, tenemos que ambicionar más. Se necesita un enfoque en dos pasos para reducir las emisiones de CO2 hasta el 2030 hasta un 50 o incluso 55 %", explicó.

Añadió que la Unión Europea será "el paladín en las negociaciones internacionales para aumentar el nivel de ambición de otras economías" porque, según expuso, "para que haya un impacto positivo, no solo tenemos que ser ambiciosos" en la UE.

Von der Leyen promete una "nueva política verde para Europa en los primeros 100 días" de su mandato

"Voy a proponer una nueva política verde para Europa en los primeros 100 días de mi mandato. Voy a proponer la primera ley europea para el clima que va a traducir los objetivos para el 2050 en leyes concretas", anunció.

Señalo que esa "ambición" necesita "inversiones a gran escala" y que no serán suficientes los fondos públicos.

"Voy a proponer un plan de inversión para una Europa sostenible y voy a convertir parte del Banco Europeo de Inversiones en un Banco Climático. Esto desbloqueará un billón de euros de inversión en la próxima década", anticipó, y adelantó que habrá cambios y que todos los sectores económicos y ciudadanos tendrán que contribuir, desde la aviación hasta el transporte marítimo, así como "el modo en que cada uno de nosotros viaja y vive".

"Las emisiones deben tener un precio que cambie nuestro comportamiento. Para completar este trabajo y garantizar que las empresas compiten en igualdad de condiciones introduciré un impuesto sobre el carbono en la frontera para evitar la fuga de carbono", completó.

Destacó que el "desarrollo más urgente es mantener nuestro planeta en estado sano", lo que consideró la "mayor responsabilidad y oportunidad" en la actualidad.

"Salvar vidas en el mar es una obligación", afirma Von der Leyen sobre migración

Por otro lado, defendió que la Unión Europea responda a desafíos como el envejecimiento de la población, la crisis climática o la digitalización mediante el multilateralismo.

"Ha habido distintas formas de responder a estas tendencias: algunos se orientan hacia regímenes autoritarios. Otros están comprándose una influencia global y crean dependencias invirtiendo en puertos y carreteras y otros se tornan hacia el proteccionismo. Para nosotros, ninguna de estas opciones vale. Nosotros queremos multilateralismo, comercio justo", apuntó, y mostró su preferencia por "el orden basado en reglas".

"Lo tenemos que hacer a la europea", dijo, e instó a mantener la unidad entre los Estados miembros de la UE.

En materia migratoria, aseguró que "salvar vidas en el mar es una obligación".

Ursula von der Leyen, hasta ahora ministra de Defensa alemana, necesita este martes el apoyo de la mayoría absoluta de la Eurocámara para convertirse el 1 de noviembre en la primera mujer que preside la Comisión Europea.

LIVE: watch as Parliament debates Ursula von der Leyen’s nomination for president of the European Commission https://t.co/76gB7Ooqo8