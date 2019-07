El Parlamento Europeo confirma a Von der Leyen como presidenta de la Comisión

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- Finalmente, lo logró. El pleno del Parlamento Europeo confirmó este martes a la conservadora alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea (CE) para los próximos cinco años con 383 votos a favor, nueve más de los 374 necesarios para la mayoría absoluta.

Actual ministra de Defensa de Alemania, de 60 años y miembro del gabinete de Angela Merkel con distintas carteras ministeriales desde 2005, Von der Leyen se convierte así en la primera mujer en presidir la Comisión Europea tras doce presidentes hombres desde 1958.

Ursula von der Leyen will be the new president of the European Commission after MEPs voted in favour of her candidacy. pic.twitter.com/BJWdLRIzOG