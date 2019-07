Von der Leyen, presidenta por la mínima para afrontar "brexit" y clima en UE

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La confirmación por la mínima de la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea apunta a una legislatura con una Eurocámara más fragmentada donde se atisban mayorías cambiantes en un momento crucial para la UE, con la vuelta del fantasma del "brexit" entre otros retos.

Un verano bruselense para diseñar su equipo de comisarios

La presidenta electa pasará el verano en Bruselas, donde nació y pasó su infancia, diseñando el equipo de comisarios para poner en práctica la ambiciosa agenda climática, social y fiscal que ha prometido al Parlamento.

Particularmente importante será el capítulo climático, con el que inició este martes su discurso para convencer a la Eurocámara de que la respaldara para ser presidenta de la Comisión y que encabeza también sus guías políticas para la legislatura, donde ha prometido un nuevo pacto verde para la UE en sus primeros cien días de mandato.

Incluso grupos que no la apoyaron, como los Verdes, le han prometido cooperación leal en materia de lucha contra la crisis climática, señal de que las mayorías en esta Eurocámara se alejarán de la aritmética tradicional de los grandes grupos y dependerán un poco más de qué tema esté sobre la mesa.

También podría colarse en su mandato el "brexit", fuera de la agenda europea desde la última concesión de una prórroga a las negociaciones en abril y que promete volver con fuerza a Bruselas tras la elección del nuevo primer ministro británico, ya que ambos candidatos al cargo son partidarios de pedir a la UE una renegociación del acuerdo.

El Reino Unido debería marcharse de la Unión Europea en la víspera del primer día de la legislatura de Von der Leyen, pero el Gobierno conservador ya ha pedido dos prórrogas a las negociaciones y no es descartable que sigan extendiéndolas si quieren evitar un "brexit" sin acuerdo.

Fuera del discurso de Von der Leyen quedaron ámbitos como la política industrial, de competencia o exterior, así como su postura ante las tensiones comerciales en la escena mundial, y sobre ellas tendrá que tomar partido en las próximas semanas, especialmente al asignar a los comisarios encargados de cada cartera.

El rol del Parlamento Europeo como colegislador

En todas estas cuestiones tendrá un papel relevante el Parlamento Europeo en su rol de colegislador, para una legislatura que se ha iniciado con el pequeño terremoto que ha supuesto la elección por la mínima de la propia Von der Leyen.

Solo nueve votos marcaron la diferencia entre una situación inédita en la Unión Europea que hubiera obligado a los países a nominar a un nuevo candidato alternativo, y la realidad final, en la que una ventaja exigua es igual de válida que una más amplia, según dijo la propia presidenta electa.

La alemana debería haber sumado más de 400 votos con los 182 de su grupo, el Partido Popular Europeo, casi todos los 108 centristas de Renovar Europa, un centenar de los socialdemócratas y un puñado de otros grupos que le anunciaron su apoyo, como los ultraconservadores polacos de Ley y Justicia o el populista Movimiento Cinco Estrellas italiano.

El voto, no obstante, es secreto y esto impide conocer con exactitud cuántos diputados se rebelaron ante la postura de sus grupos o cuántos anunciaron públicamente que la respaldarían y cambiaron de opinión en la privacidad de la papeleta anónima y la urna.

Algunas fuentes apuntan a que la fuga de votos pudo venir de su propio partido, el PPE, por el cariz de izquierdas de muchas de sus propuestas en materia social que los socialdemócratas asumen como un triunfo de su programa, mientras que otras voces creen que más socialistas de los esperados acabaron llevando la contraria a la dirección marcada por sus partidos.

"No sé quién ha votado por mí, sé que era muy difícil llegar a una mayoría", reconocía Von der Leyen en la noche del martes tras el voto, si bien restó importancia al hecho de que partidos como el ultraconservador Ley y Justicia, en tensión con Bruselas por la reforma judicial que ha impulsado en Polonia, estén asegurando que la alemana ha validado la presidencia de la CE gracias a sus votos.

