Sánchez confirma su veto al líder de Podemos para entrar en el Gobierno

Madrid (EuroEFE).- El presidente el Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, insistió este jueves en rechazar la entrada en el Ejecutivo de Pablo Iglesias, líder de la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP).

La presencia de Iglesias en el futuro Gobierno se ha definido en los últimos días como el principal obstáculo para la investidura de Sánchez para un nuevo mandato, bloqueada durante casi tres meses desde las elecciones legislativas del 26 de abril pasado.

Un Ejecutivo con Iglesias "no funcionaría" y "estaría paralizado por las propias contradicciones internas de ese Gobierno", afirmó este jueves Sánchez en una entrevista con la Sexta TV.

El principal escollo para lograr un acuerdo con UP es que Pablo Iglesias entre en el Gobierno. No se dan las condiciones para ello. Tenemos grandes discrepancias en materias de Estado que paralizarían la acción del Ejecutivo. Necesitamos un gobierno cohesionado. #InvestiDudaARV pic.twitter.com/KcYloCcGhL

El líder socialista español reconoció que la presencia de Iglesias en el Gobierno es el "principal escollo" para lograr el apoyo de UP de cara al proceso de investidura que comenzará el próximo lunes, día 22, en el Congreso de los Diputados.

La primera votación tendrá lugar el martes 23, y si Sánchez no obtiene una mayoría absoluta, habría una segunda el jueves 25, en la que bastaría con una mayoría simple.

He ofrecido la entrada en el Gobierno de personas cualificadas de UP. Por primera vez en democracia. La oferta sigue en pie hasta la semana que viene. No hay alternativa posible a la formación de un Gobierno del @PSOE . #InvestiDudaARV pic.twitter.com/Bqnmc9qkmh

En cualquier caso ha confirmado que llamará tanto a Iglesias como a los líderes de PP, Pablo Casado, y Cs, Albert Rivera, porque piensa seguir apelando "a la responsabilidad de todos" para que permitan que "al menos gobierne la lista más votada" y para que el país no se bloquee.

Además se ha dirigido a los partidos de Casado y Rivera, que tantos "golpes en el pecho" se dan acusándole de que pacta con los independentistas, para recordarles que si precisamente ellos se abstienen el voto de los separatistas sería "cero, no tendría valor".

Queremos un gobierno progresista. Nuestro socio preferente es UP pero no podemos dejar la investidura en manos de fuerzas que no comparten un proyecto común. Por eso PP y CS deberían abstenerse. No por mi, por España.#InvestiDudaARV pic.twitter.com/I0hp270wpz