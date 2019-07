El Gobierno italiano se rompe en Europa

Roma (EuroEFE).- El Gobierno italiano formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) se encuentra desde hace meses al borde de la ruptura, a pesar de que sus componentes intentan negarlo, y esta semana el divorcio se escenificó con la votación de la alemana Ursula von der Leyen a presidenta de la Comisión Europea.



Durante la votación para elegir a Von der Leyen, los soberanistas de la Liga de Matteo Salvini votaron en contra, mientras que el antisistema M5S de Luigi di Maio con sus 14 votos a favor ayudó a la elección de la exministro alemana de Defensa.



Según la portavoz de la delegación M5S en Bruselas Tiziana Beghin el apoyo a Von der Leyen se ha producido porque "ella hizo suyos algunos de los puntos principales del programa (del M5S) después de un encuentro, como el salario mínimo europeo y un nuevo pacto sobre la inmigración".



Para la Liga esta decisión se ha tratado de una "auténtica declaración de guerra", según algunos analistas.



Salvini, líder de la Liga, ministro del Interior y uno de los vicepresidente del Gobierno, confirmó hoy su malestar en las redes sociales.

"¿El M5S y el PD (Partido Demócrata)?. Desde hace dos días están ya en el Gobierno juntos, por ahora en Bruselas. Han traicionado el voto de los italianos que querían un cambio, los grillinos han votado presidente de la nueva Comisión Europea la propuesta de Merkel, Macron, junto con Renzi y Berlusconi. Una decisión gravísima", escribió Salvini en las redes sociales.

Con el rechazo de Von der Leyen por parte de la Liga, parece alejarse la oportunidad de que el partido ultraderechista y soberanista pueda colocar, como pretendía, a uno de sus exponentes como comisario a la Competencia.

¿Financiación rusa de la liga?

"Ahora el colmo es que la Liga quiera un comisario europeo. Nosotros les apoyaremos, pero si te aíslas y votas contra la presidenta luego no vayas a pedir que elija uno de la Liga en tu equipo", dijo el líder del M5S y también vicepresidente del Gobierno, Luigi di Maio.



La posición de la Liga también ha sido criticada por el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, lo que ha agravado aún más las tensiones en el Ejecutivo.



En una carta publicada en Facebook, Conte defendía la designación de Ursula von der Leyen "por su historia personal y política" y debido a "que esta solución habría permitido a Italia obtener una cartera económica importante, en particular la de competencia, tal como lo solicité, y habría abierto buenas perspectivas para Italia también con respecto a los nombramientos restantes".



"Como se sabe, los eurodiputados elegidos con la Liga, a diferencia de los de 5 estrellas, votaron en contra. No sé si esto tendrá repercusiones en las negociaciones que se llevarán a cabo para definir a los nuevos comisarios, ciertamente, no se trata de reclamar un 'sillón' en beneficio de una sola fuerza política. Se trata de defender los intereses nacionales y de reclamar para Italia el prestigioso lugar que merece", agregó.



Otro de los frentes abiertos en el Gobierno es el caso de la presunta financiación rusa a la Liga y que está siendo investigada por la magistratura italiana después de algunas filtraciones de la prensa sobre una reunión en Moscú entre supuestos emisarios del partido con los representantes de Vladimir Putín.



Di Maio insiste en que Salvini tiene que comparecer ante el Parlamento para aclarar la situación, a lo que el líder de la Liga se ha negado.



Mientras que el presidente del Gobierno ha anunciado que comparecerá en el Parlamento sobre este caso el próximo 24 de julio.

Por Cristina Cabrejas