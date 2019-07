El sustituto de May no podrá saltarse al Parlamento para forzar un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- Los diputados británicos aprobaron este jueves una cláusula destinada a impedir la suspensión del Parlamento para forzar un "brexit" sin acuerdo el 31 de octubre, si para entonces el Reino Unido no tiene un pacto con la Unión Europea (UE).

La medida fue propuesta por el diputado laborista Hilary Benn ante la posibilidad de que el próximo primer ministro, que se espera sea el extitular de Exteriores Boris Johnson, decida suspender las sesiones de la Cámara de los Comunes para evitar alguna maniobra de los parlamentarios que pueda frenar un "brexit" duro.

La cámara baja votó con una mayoría de 41 votos -315 a favor y 274 en contra- a favor de la enmienda de Benn.

El sustituto de May se conocerá el martes 23

Johnson, antiguo alcalde de Londres, no ha querido descartar la suspensión del Parlamento, si bien su rival, el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, lo ha descartado.

El próximo martes se conocerá al sucesor de la primera ministra británica, Theresa May, y todo indica que será Johnson, después de que los 160.000 afiliados al Partido Conservador votasen en los últimos días en el proceso interno de elección.

May dimitió como líder conservadora el pasado 7 de junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del "brexit" que había negociado con la UE.

May traspasará el poder el miércoles 24 de julio

No obstante, la dirigente conservadora sigue como jefa del Gobierno hasta el próximo miércoles -día 24-, cuando se producirá el traspaso de poder.

La fecha de retirada del Reino Unido del bloque europeo está fijada para el 31 de octubre y Johnson ya ha indicado que tiene toda la intención de salir de la UE sin acuerdo si para entonces no se rompe el actual bloqueo del "brexit".

En los últimos meses, los diputados votaron en distintas enmiendas en contra de una salida a la bravas de la de Unión Europea.

El ex primer ministro británico conservador John Major advirtió hace unos días de que está dispuesto a acudir a la Justicia para impedir que el próximo "premier" intente suspender el Parlamento para materializar la salida del país sin consenso.

Major -en el poder entre 1990 y 1997- llegó a afirmar que una medida así por parte del nuevo primer ministro sería "totalmente inaceptable".

Para poder clausurar las sesiones parlamentarias, el primer ministro tendría que pedirle a la reina Isabel II, jefa del Estado británico, el permiso para hacerlo.

Diputados de la oposición laborista y el Partido Liberal Demócrata han advertido de que están dispuestos a tomar algún tipo de medida legislativa para impedir una salida abrupta del bloque comunitario.

Negros augurios: Reino Unido se sumirá en una recesión en un "brexit" sin pacto

El Reino Unido se sumirá en una recesión en 2020 en caso de salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo ni periodo de transición, dijo este jueves la Oficina británica de responsabilidad presupuestaria (OBR, en inglés).

En su informe periódico sobre riesgos fiscales, el organismo público encargado de supervisar las finanzas estatales predijo que un "brexit" duro el próximo 31 de octubre provocará una contracción del 2 % del producto interior bruto (PIB), lo que sumirá al país en una recesión.

La OBR, que sometió al sistema a una serie de pruebas de resistencia, estima que una retirada sin tratado bilateral con los Veintisiete "causaría una caída de la libra esterlina y del precio de los activos", lo que se sumaría "a un aumento de las barreras comerciales a la exportación".

"El incremento de la incertidumbre y una pérdida de confianza" de los inversores contribuirían también a ralentizar la economía del Reino Unido, lastrada asimismo por un descenso de los ingresos fiscales frente a un aumento del gasto público, señala.

Aunque el encarecimiento de las importaciones por la depreciación de la libra impulsaría la inflación, la OBR se muestra confiada en que el Banco de Inglaterra podría mantenerla a raya rebajando los tipos de interés, actualmente en el 0,75 %.

El informe de la OBR, auspiciada por el Gobierno en 2010 a raíz de la crisis crediticia global de 2008, se conoce en vísperas de que el 23 de julio se anuncie el nuevo primer ministro británico, entre el favorito Boris Johnson y su colega Jeremy Hunt.

Ambos candidatos a liderar el Partido Conservador y el Ejecutivo se han comprometido a sacar al país de la UE en la fecha prevista, si bien el primero se ha mostrado más radical al asegurar que lo hará "a vida o muerte".

