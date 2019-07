Johnson, favorito para el liderazgo "tory" y el Gobierno británico

Londres (EuroEFE).- El exministro británico de Exteriores Boris Johnson se perfila como el claro favorito para hacerse esta semana con el liderazgo del Partido Conservador y el cargo de primer ministro, al llegar a su fin la carrera para suceder a Theresa May.

La formación en el poder anunciará este martes, antes del mediodía, al ganador de la campaña interna para elegir al próximo líder "tory", en la que Johnson partió y terminó como favorito.

