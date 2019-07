Boris Johnson se instala este miércoles en Downing Street con la promesa de culminar el "brexit"

Londres/Dublín/Bruselas (EuroEFE).- Boris Johnson asume este miércoles el cargo de primer ministro del Reino Unido con la promesa de culminar el "brexit" el 31 de octubre, tras haber sido fue elegido este martes nuevo líder del Partido Conservador británico en una votación entre los militantes de la formación.





@BorisJohnson is the new leader of the Conservative Party



We will get Brexit done by 31st October. This will mean we can give our schools, hospitals and police the attention they deserve.



#BackBoris by joining us today! https://t.co/l9xQnioNDj pic.twitter.com/6i2ztNUi6M — Conservatives (@Conservatives) July 23, 2019

Un triunfo arrollador

.Como se esperaba, Johnson, de 55 años, arrasó en estos comicios, convocados después de que la todavía primera ministra, Theresa May, dimitiera en junio por la crisis del "brexit" al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de retirada de la Unión Europea.

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2019

El exministro de Exteriores obtuvo 92.153 votos, frente a los 46.656 de su contrincante, el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, en una campaña que contó con una participación electoral del 87,4 % -160.000 militantes tenían derecho al voto-.

Tras ser declarado ganador, en un evento celebrado en el centro de conferencias "Queen Elizabeth II" de Londres, frente al Parlamento de Westminster, el nuevo líder prometió materializar el "brexit" el 31 de octubre, unir al Reino Unido e impedir la llegada al poder del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn.

Deliver Brexit by October

Unite the country.

Defeat Corbyn.

Energise.



Like if you #BackBoris #Dude pic.twitter.com/8RuBPeArZI — Conservatives (@Conservatives) July 23, 2019

Insistió en que "dará energía" al país y en que le contagiará de espíritu positivo y de un sentimiento de que las cosas se pueden "hacer".

May ofrece su "total" aproyo

En su breve intervención, Johnson agradeció el trabajo de May y a los miembros de su formación por el "extraordinario honor y privilegio" que le han conferido al elegirlo como su líder.

Desde la residencia oficial de Downing Street, May felicitó a Johnson y le prometió su "total" apoyo, en tanto que Corbyn recriminó al político el haber recibido el respaldo de unos pocos afiliados conservadores "no representativos" del país.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

El "brexit", una apuesta "a todo o nada" para Johnson

El próximo "premier" ha dejado claro que cumplirá con la fecha del "divorcio" de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo, proceso que calificó como una apuesta "a todo o nada".

Así, Johnson llegará al poder con el principal cometido de desenredar el nudo del "brexit", una tarea compleja dada la oposición que hay entre los diputados de los distintos partidos políticos a una salida del bloque europeo sin consenso.

Preocupación y dimisiones

Varios ministros del Ejecutivo de May, entre ellos el titular de Economía, el proeuropeo Philip Hammond, adelantaron que no servirán en el Gobierno de Johnson, mientras el ministro de Justicia, el también proeuropeo David Gauke, ya presentó este martes su dimisión.

Además, la secretaria de Estado de Educación, Anne Milton, renunció por su "preocupación" acerca de un "brexit" a las bravas.

Desde Escocia, la ministra principal, la nacionalista Nicola Sturgeon, que pide un segundo referéndum sobre la UE, felicitó a Johnson y le hizo saber que, a pesar de sus diferencias, hará "todo lo que pueda para encontrar una manera de trabajar con él que respete y proteja los puntos de vista y los intereses de Escocia".

"..this is being imposed on Scotland against it's will.."



First Minister @NicolaSturgeon says her campaign for independence is even more significant now Boris Johnson is Prime Minister. pic.twitter.com/BDThJ68vXk — Radio Clyde News (@RadioClydeNews) July 23, 2019

El DUP, socio de Londres, mantendrá su apoyo al próximo Gobierno de Johnson

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico, confirmó que mantendrá su apoyo al nuevo líder del Partido Conservador y próximo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

La líder unionista, Arlene Foster, felicitó este martes al político "tory" por su contundente victoria en la carrera a la sucesión de May y confió en que será capaz de concluir la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista ahora para el próximo 31 de octubre.

La primera ministra en funciones gobierna en minoría desde 2017 gracias al apoyo de los diez parlamentarios que tiene el DUP en Westminster, si bien rechazaron en tres votaciones el acuerdo del "brexit" que pactó May con Bruselas el pasado diciembre, lo que ha provocado su caída.

Según Foster, su partido seguirá apoyando a Johnson para "reforzar" la relación de la provincia británica de Irlanda del Norte con todo el Reino Unido y lograr sus "objetivo comunes", entre los que destaca la "implementación del resultado" del referéndum del "brexit" celebrado en 2016.

Aunque la mayoría del electorado norirlandés y escocés votó en contra de este divorcio en aquella consulta, el conjunto de todo el Reino Unido, que incluye a Inglaterra y Gales, aceptó la propuesta para romper con el bloque comunitario.

Dublín quiere trabajar "constructivamente" con Johnson por el "brexit"

El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, afirmó que trabajará "constructivamente" con el nuevo líder del Partido Conservador británico y próximo primer ministro, Boris Johnson, para hacer frente a los "desafíos" que presenta el "brexit".

Coveney también felicitó al líder "tory" por su victoria en el proceso de sucesión de Theresa May y confió en que Dublín y Londres cooperarán para "mantener y reforzar" sus relaciones durante el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El "brexit" ha enfriado las relaciones entre ambos países en los últimos años debido, sobre todo, a la cuestión de la salvaguarda fronteriza, pensada para evitar el restablecimiento de una barrera dura entre las dos Irlandas tras este divorcio, clave para sus economías y el proceso de paz.

Este controvertido mecanismo de seguridad fronterizo ("backstop" en inglés) está incluido en el acuerdo de salida que pactaron May y Bruselas el pasado diciembre, pero la "premier" no ha logrado el visto bueno del Parlamento de Londres a su plan de divorcio, lo que ha provocado su caída del Gobierno y de su propia formación.

"Felicidades a @BorisJohnson por convertirse en líder del Partido Conservador del Reino Unido - trabajaremos constructivamente con él y su Gobierno para mantener y reforzar las relaciones británico/irlandesas ante los desafíos del #Brexit", escribió hoy en su cuenta de Twitter Coveney, quien también ocupa la cartera de Asuntos Exteriores.

Congratulations to @BorisJohnson on becoming leader of the UK Conservative Party - we will work constructively with him and his Govt to maintain and strengthen British/Irish relations through the challenges of #Brexit — Simon Coveney (@simoncoveney) July 23, 2019

El cambio de primer ministro se producirá cuando May acuda al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II y comunicarle que su partido tiene un nuevo líder.

Después, el nuevo "premier" irá al palacio para celebrar la audiencia de rigor con la jefa de Estado, antes de trasladarse a la residencia de Downing Street para empezar a nombrar a sus ministros.

La formación del nuevo equipo de Johnson será seguida con atención por el sector empresarial, que desde hace meses pide a los políticos terminar con la actual incertidumbre del "brexit".

El director general de las Cámaras de Comercio Británicas (BCC, en inglés), Adam Marshall, pidió este martes a Johnson que evite un "'brexit' confuso y desordenado".

"El mensaje a Boris Johnson desde la comunidad empresarial en todo el Reino Unido no podría ser más simple: el momento de hacer campaña ha terminado y necesitamos que se ponga a trabajar", dijo.

Juncker, dispuesto a trabajar con Boris Johnson "del mejor modo posible"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, está dispuesto a trabajar con el próximo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, "del mejor modo posible", tras haber sido elegido este martes nuevo líder del Partido Conservador británico.

"El presidente Juncker, que hoy está en Malta, quiere que extienda su felicitación a Boris Johnson por su elección como líder del Partido Conservador y el próximo primer ministro del Reino Unido. El presidente quiere trabajar con el nuevo primer ministro del mejor modo posible", declaró este martes la portavoz del Ejecutivo comunitario Natasha Bertaud durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, recalcó este martes que el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, tardó "mucho tiempo" en decidir si apoyaba o no la salida del Reino Unido de la Unión Europea y reiteró el respaldo del Ejecutivo comunitario al acuerdo de retirada pactado entre Londres y Bruselas.

"El Reino Unido alcanzó un acuerdo con la Unión Europea y la UE seguirá apegada al acuerdo. Y escucharemos lo que tiene que decir el nuevo primer ministro cuando venga a Bruselas. Pero creo que no estoy contando un secreto cuando digo que Boris Johnson se tomó su tiempo para decidir si estaba en un lado o en otro de la discusión. Lo hizo en público", insistió el vicepresidente primero de la CE.

Información elaborada por Viviana García, Javier Aja y Julio Gálvez (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Johnson, el nuevo líder "tory" que genera tanta veneración como rechazo