Pedro Sánchez frente a su segunda oportunidad de ser investido

Madrid (EuroEFE).- La negativa del Congreso de los Diputados a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno abrió este martes un nuevo plazo de 48 horas para formar un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos (UP), cuya abstención en la votación de ese martes permite continuar las negociaciones.

Un acuerdo que tiene que llegar antes de cuarenta y ocho horas, porque el jueves se producirá la segunda votación en la Cámara Baja, en la que el candidato necesita mayoría simple -más síes que noes- para su elección.

@sanchezcastejon: Tenemos que hablar de contenidos y programas, no tanto de quién va a ocupar los escaños azules



Los ministros que se sienten en la bancada no serán del #PSOE o de #UP sino de un Gobierno de España progresista, feminista, ecologista y europeísta#SíParaAvanzar pic.twitter.com/yUUQrvk1Nv — PSOE (@PSOE) July 23, 2019

Conscientes de ello, los socialistas intentarán ahora reconducir la situación y han anunciado su intención de llamar a Podemos para pedir una reunión formal y hacer una nueva oferta para el acuerdo de coalición.

El rechazo a la investidura de Sánchez en este primer intento que requería la mayoría absoluta ha sido contundente, con 170 noes, 124 síes y 54 abstenciones.

Los votos contra la investidura han sido los previsibles de PP, Ciudadanos y Vox, así como de ERC, JxCat, Coalición Canaria y Navarra Suma, aunque se les ha sumado una sorpresa: El "no" de la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, que votó a primera hora de la mañana telemáticamente, cuando su partido, al final, decidía abstenerse.

Junto a Podemos se han abstenido PNV y Compromís.

La portavoz adjunta de UP en el Congreso, Ione Belarra, pidió al Partido Socialista (PSOE) un movimiento rápido que favorezca las negociaciones porque, dijo, solo quedan 48 horas para pactar un Gobierno de coalición: "se está acabando el tiempo", advirtió.

"Hemos hecho muchas renuncias, no hace falta recordar el paso al lado que dio Pablo Iglesias", recordó Belarra en relación al veto que los socialistas hicieron la semana pasada al líder de UP como condición para negociar.

"Hemos encontrado a un PSOE que nos ha dicho no, no y no", reiteró la portavoz parlamentaria de la formación, quien reprochó a los socialistas que no se hayan movido nada para facilitar un acuerdo.

Desde el PSOE, su secretario general en el Congreso, Rafael Simancas, pidió a UP "altura de miras y generosidad", ya que "no hay excusas para bloquear un gobierno progresista, ni ambición personal, ni colectiva".

Acuerdo o bloqueo

"Sólo hay dos alternativas: Que España tenga gobierno y avance, o que no lo tenga y se bloquee. La inmensa mayoría de los españoles quiere que el país avance", dijo.

Las esperanzas de Sánchez pasan porque las negociaciones que su partido mantiene con UP fructifiquen de cara a la votación del jueves por mayoría simple.

Varios pequeños partidos que este martes se abstuvieron habían señalado que no bloquearían a Sánchez si lograba cerrar un acuerdo para un Gobierno de coalición con UP.

La decisión de Unidas Podemos de no votar en contra de Sánchez y abstenerse ha sido interpretada como un gesto positivo hacia la continuación de esas negociaciones.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, confirmó antes de la votación que el PSOE había aceptado que una futura vicepresidencia del Ejecutivo fuera para la "número dos" de Unidas Podemos, Irene Montero.

Después de que Iglesias recalcara el lunes en el Congreso que los socialistas no les ofrecían en las negociaciones ministerios de entidad, Calvo aseguró este martes que le han ofrecido áreas "muy atractivas" del Gobierno.

Los socialistas han convocado para este miércoles una reunión de su Ejecutiva, en la que previsiblemente se discutirá la marcha de las negociaciones para refrendar un hipotético acuerdo de coalición.

Por Alida Juliani y Patricia de Arce (edición: Catalina Guerrero)

