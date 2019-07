Borrell: La UE y España harán todos los esfuerzos para evitar un "brexit" desordenado

Madrid (EuroEFE).- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones y próximo alto representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles que "en Bruselas y en España, se harán todos los esfuerzos para evitar un 'brexit' desordenado" tras la elección de Boris Johnson como líder del Partido Conservador británico y próximo primer ministro.

Según Borrell, una salida del Reino Unido de la UE "desordenada" podría ser "perjudicial para todos; para Reino Unido y para resto de los países de la UE", ha señalado el que será el alto representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad a partir del 1 de noviembre.

Johnson, acérrimo defensor del "brexit", ya ha asegurado que el Reino Unido saldrá de la UE el próximo 31 de octubre haya o no acuerdo.

Borrell ha considerado que Europa no puede "ir contra la voluntad de los británicos", que han elegido "un Gobierno, y ese Gobierno ha sido elegido con un programa, pues lo normal es que intente aplicar este programa", por lo que el "brexit" será una realidad en la fecha prevista.

"Lo que no sabemos es cómo, pero seguro que en Bruselas y en España se harán todos los esfuerzos para evitar un 'brexit' desordenado que podría ser perjudicial para todos para Reino Unido, para resto de los países de la UE", ha señalado.

Borrell, quien no conoce al nuevo líder británico "ni en vivo ni en directo", ha apuntado que, incluso cuando el Reino Unido ya no esté en la UE, "seguirá siendo un país europeo con el que tenemos lazos económicos, culturales, sociales, históricos tan profundos que buscaremos la mejor manera de colaborar en todos los aspectos".

Así, ha apuntado que "si el Reino Unido se convierte en un país tercero pues tendremos que relacionarnos con él como un país tercero y tendremos que buscar la mejor forma de continuar trabajando" y de "llevarnos de la manera más constructiva posible para el interés de todos".

Barnier: la UE está preparada "para trabajar de forma constructiva" para un "'brexit' ordenado"

Desde Bruselas, también se repiten las declaraciones en favor de un acuerdo con el Reino Unido.

El negociador de los Veintisiete para el "brexit", Michel Barnier, escribió en Twitter que el club comunitario está preparado "para trabajar de forma constructiva con el primer ministro Boris Johnson cuando asuma el cargo, para facilitar la ratificación del acuerdo de salida y lograr un 'brexit' ordenado".

También repitió su disposición a revisar la declaración política que fija las líneas generales de la futura relación entre el Reino Unido y la UE, y que acompaña al pacto de salida.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines.