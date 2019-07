May pide un "brexit" que beneficie a todo el Reino Unido

Londres (EuroEFE).- La saliente primera ministra británica, Theresa May, confió este miércoles en que su sucesor, el conservador Boris Johnson, pueda cumplir con un "brexit" que beneficie a todo el Reino Unido y le deseó lo mejor en los próximos años.

En un breve discurso al país ante la residencia oficial de Downing Street, May afirmó que ha sido el "mayor de los honores" haber servido durante tres años como jefa del Gobierno del Reino Unido.

May acudió después al palacio de Buckingham para presentarle formalmente su dimisión a la reina Isabel II y recomendarle que pida a Johnson que forme un nuevo Ejecutivo.

"Repito mis calurosas felicitaciones a Boris por haber ganado la elección del liderazgo. Le deseo a él y al Gobierno que presida buena suerte en los meses y años venideros. Sus éxitos serán los éxitos de nuestro país y espero que sean muchos", dijo May, visiblemente emocionada y acompañada por su marido, Philip.

La dirigente "tory" alabó las políticas aplicadas por los gobiernos conservadores en los últimos nueve años y resaltó que la economía ha mejorado y también los servicios públicos.

"Por supuesto, queda mucho por hacer. La prioridad inmediata es completar nuestra salida de la Unión Europea en una forma que beneficie a todo el Reino Unido", remarcó.

"Servir como primera ministra del Reino Unido ha sido el mayor de los honores", resaltó May, quien agradeció el apoyo de los funcionarios que trabajan en Downing Street y que le acompañaban al abandonar la residencia oficial del Gobierno por última vez.

También tuvo un mensaje de apoyo a las mujeres para que se animen a entrar en política al decirles que "no hay límites" sobre lo que pueden "alcanzar".

May, que participó en su última sesión de preguntas a la primera ministra en el Parlamento, presentó su dimisión el pasado 7 de junio después de que la Cámara de los Comunes rechazara tres veces el pacto que negoció con Bruselas sobre el "brexit".

Johnson, ganador ayer de una elección interna en el Partido Conservador, asume este miércoles el cargo de primer ministro al término de una audiencia con la reina Isabel II en el palacio de Buckingham.

May dice que continuará como diputada

May participó este miércoles en su última sesión de preguntas a la primera ministra en el Parlamento británico, donde anunció que seguirá trabajando como diputada.

En un acalorado debate en la Cámara de los Comunes, el último antes del receso del verano, May indicó que esta tarde tiene una audiencia con la reina y que después proseguirá con sus obligaciones como parlamentaria, sin cargo ministerial, representando a la circunscripción de Maidenhead, a las afueras de Londres.

La "premier" conservadora saliente confió en que su sucesor en el cargo, Boris Johnson, hará buen trabajo porque está comprometido con el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016, en el que los británicos votaron a favor de salir de la Unión Europea (UE).

Durante el debate, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, destacó, a pesar de sus diferencias políticas, el "sentido del deber" demostrado por May en los últimos tres años y confió en que pueda tener momentos "más tranquilos".

"Hoy es el último día en el poder para la primera ministra y yo rindo tributo a su sentido del deber público. El servicio público siempre debe ser reconocido. Ser diputado, ministro o ciertamente primer ministro es un honor que lleva consigo una enorme responsabilidad", resaltó.

La sesión estuvo también marcada por el "brexit" y las mutuas acusaciones sobre la parálisis en que está el Reino Unido al no haber cumplido con el mandato del referéndum de 2016.

La dirigente conservadora criticó a Corbyn por haber votado en contra del acuerdo del "brexit" que negoció con Bruselas y esgrimió que, por eso, debería sentir "vergüenza".

“At its heart, politics is about the difference we make every day to the lives of people up and down this country.” – PM @Theresa_May at her final Prime Minister's Questions #PMQs pic.twitter.com/Y4oBSBsgZi