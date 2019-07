Johnson promete negociar "un nuevo y mejor" acuerdo con la Unión Europea

Londres (EuroEFE).- El nuevo primer ministro del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, prometió este miércoles negociar "un nuevo y mejor" acuerdo con la Unión Europea (UE) que garantice la salida de este país del bloque.

Johnson, de 55 años, pronunció un discurso inaugural a las puertas de su ya residencia oficial en el 10 de Downing Street, tras ser designado jefe del Gobierno británico por la reina Isabel II en una audiencia privada en el palacio de Buckingham.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X