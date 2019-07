Fracasa la investidura de Pedro Sánchez en España por la abstención de Unidas Podemos

Madrid, 25 jul (EFE). El socialista Pedro Sánchez no ha conseguido ser investido este jueves como nuevo jefe del Gobierno español al abstenerse en la votación la formación de izquierdas Unidas Podemos.

El PSOE y Unidas Podemos (UP) negociaron hasta el último minuto un acuerdo para un Gobierno de coalición, pero discrepancias entre ambas formaciones impidieron la investidura del candidato socialista.

Sánchez necesitaba más síes que noes y obtuvo 124 votos a favor frente a 155 en contra. Hubo, además, 67 abstenciones.

El propio Sánchez admitió este jueves el fracaso de su investidura al anunciar ante el Congreso que "el acuerdo no ha sido posible".

Sánchez intervino ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento poco antes de la votación y justo después de que UP anunció que se abstendría tras fracasar las negociaciones con los socialistas para un gobierno de coalición.

La abstención de Podemos constituye una "histórica oportunidad que se desvanece", afirmó Sánchez, quien desveló ante la cámara las diversas oportunidades de coalición de gobierno que el Partido Socialista (PSOE) ofreció a UP y que este partido rechazó.

Sánchez aseguró que deseaba formar una coalición con UP, pero "no a cualquier precio", y reprochó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quería entrar en el Gobierno español "para controlarlo", ya que con el 25 % de los diputados quería gestionar el 80 % del gasto social.

El jefe del Ejecutivo en funciones insistió, en una intervención dirigida especialmente contra Iglesias, que el país debe tener "un gobierno coherente y cohesionado", no dos ejecutivos en uno.

Oferta in extremis de Iglesias

A su turno, Iglesias lanzó una propuesta in extremis desde la tribuna del Congreso a Sánchez, al que ha ofreció "salvar la investidura" si le cedía competencias en políticas activas de empleo en lugar del ministerio de Trabajo.

En ese momento, Sánchez negó con la cabeza, pero el líder de Unidas Podemos le pidió recapacitar para "salvar la sesión de investidura y tener un gobierno de coalición".

"Si usted no acepta, nuestra propuesta le vuelvo a tender la mano: no vuelva a llevar a los españoles a elecciones y negocie con nosotros desde el respeto", dijo Iglesias, cuyo grupo había anunciado una abstención minutos antes de que comenzase la sesión.

Críticas de Casado y Rivera

El líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha considerado que el intento de investidura de Sánchez ha sido "la historia de un gran fracaso" y le ha acusado de protagonizar un "espectáculo bochornoso" por su negociación con Unidas Podemos.

Además, ha reducido las negociaciones a "una encarnizada lucha de poder con sus socios preferentes"

Por su parte, el líder de la formación liberal Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra Sánchez por tratar a España como un botín y España, ha dicho, "no es un botín para repartirse".

"¿Cómo puede ser que no se hayan puesto de acuerdo por un ministerio?" ha exclamado Rivera en su intervención.

Sánchez, ganador en las elecciones generales del 28 de abril, se presentó como candidato a la jefatura del Gobierno, pero su partido, el PSOE, con 123 escaños, no tiene suficientes votos, por lo que necesita el apoyo de un segundo grupo, en principio Unidas Podemos, al que el PSOE definió como "socio preferente".

En la primera votación, celebrada el pasado día 23, el candidato socialista no consiguió el apoyo de UP, que se abstuvo, con lo que su candidatura fue rechazada. En esta segunda y última votación necesitaba más síes que noes.

Fracaso de las negociaciones

Después de dos días intensas negociaciones, no hubo acuerdo entre los dos grupos, ya que UP, que consiguió que el PSOE aceptara su propuesta de un ejecutivo de coalición, reclamaba áreas de gobierno que los socialistas no están dispuestos a ceder.

Si PSOE y UP llegaban a un acuerdo, los nacionalistas vascos (PNV) y los independentistas catalanes de izquierda (ERC) se hubieran abstenido, lo que garantizaba la elección de Sánchez, ya que los síes superarían a los noes anunciados de los partidos de centro, derecha y extrema derecha (Ciudadanos, PP y Vox), respectivamente.

Comienza ahora a correr el plazo de dos meses que marca la Constitución para intentar una nueva candidatura con apoyos suficientes y, si no se consigue, habría repetición de elecciones en noviembre.

Información elaborada por la sección de Política de la Agencia EFE (edición: Miriam Burgués)