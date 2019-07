La UE denuncia que las detenciones masivas en Moscú socavan la libertad de expresión

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha denunciado que la detención de más de mil personas en una manifestación no autorizada el sábado en Moscú, en la que se pedían elecciones libres y justas en los comicios locales de septiembre, "socava" las libertades de expresión, asociación y reunión.

"Estas detenciones y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos siguen a la preocupante serie de arrestos y redadas policiales contra políticos de la oposición llevados a cabo los últimos días, y una vez más socavan seriamente las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión", declaró en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

Añadió que esos derechos fundamentales están "consagrados" en la Constitución rusa y que el club comunitario espera que sean "protegidos".

Over a thousand peaceful demonstrators, including prominent opposition figures and journalists, have been detained in Moscow today. They were calling for free and democratic elections in Moscow in September 2019.#russia #EU4HumanRightshttps://t.co/SG3lieDm5G