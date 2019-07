Se tambalea la promesa de la paridad en la Comisión Europea de Von der Leyen

Bruselas (EuroEFE).- Fue uno de los primeros compromisos de la ya presidenta electa de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en su campaña: un equipo de comisarios completamente paritario. Los nombres de los candidatos que se conocen hasta ahora, mayoritariamente hombres, ponen en peligro esta promesa.

El colegio de comisarios europeo, compuesto por un miembro de cada país de la Unión Europea, se forma a partir de las nominaciones de los gobiernos nacionales, posteriormente confirmadas por el Parlamento Europeo, y para esta legislatura Von der Leyen había reclamado un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres en su equipo.

Cumplir con este compromiso depende, no obstante, de la voluntad de los Estados miembros. Cuando era aún candidata al cargo, Von der Leyen anunció que pediría a cada país de la Unión Europea que nominara a dos candidatos, un hombre y una mujer, para que ella pudiera después elegir. Por el momento, solo Malta ha honrado esa petición.

Una decena de Estados miembros han nominado ya a hombres (Letonia, Austria, Irlanda, Eslovaquia, España, Holanda, Grecia, Eslovenia, Polonia, Luxemburgo) mientras que, descontando a la propia Von der Leyen, siete países han propuesto a mujeres (República Checa, Dinamarca, Bulgaria, Finlandia, Estonia, Chipre y Malta).

Con estos números, apenas tres o cuatro gobiernos entre los nueve que aún no han desvelado a su candidato podrían proponer a hombres si el Consejo está dispuesto a cumplir con el deseo de Von der Leyen. Varios de los países que aún no han hecho público a su candidato tienen hombres favoritos en las quinielas, como Hungría, Bélgica o Italia.

Para hablar de la futurua composición de su equiupo, entre otros temas, Von der Leyen ha iniciado una gira por las capitales europeas que la ha llevado ya a Berlín, París y Varsovia la semana pasada. Este martes ha hecho escala en Croacia y este miércoles estará en Madrid.

Following my visits to Berlin, Paris and Warsaw last week, I’m excited to travel to Croatia today and to Spain and Italy later this week. Croatia is the youngest member of our Union and a true European success story! Thank you for all the support, @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/bZAZbzx7MK