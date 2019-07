Sánchez y Von der Leyen reafirman su europeísmo frente a retos futuros

Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, y la presidenta electa de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, dialogaron este miércoles en Madrid sobre los futuros desafíos de la Unión Europea (UE) y reafirmaron su posición europeísta frente a ellos.

El encuentro forma parte de la gira que la conservadora Von der Leyen está haciendo por distintas capitales europeas desde que su candidatura fue respaldada el pasado 16 de julio por la Eurocámara.

En un almuerzo de trabajo, Sánchez y la presidenta electa de la CE compartieron opiniones sobre cuestiones claves para el futuro europeo como el avance de la Europa social para poner la economía al servicio de las personas, la reforma de la unión económica y monetaria y la necesidad de trabajar por una Europa adaptada a la era digital, informó el Gobierno español en un comunicado.

Von der Leyen: "¡Los proeuropeos tienen que actuar juntos!"

"Nos esperan grandes desafíos como la transición ecológica, la migración, la digitalización y un posible ´brexit´ sin acuerdo. La igualdad de género será uno de nuestros proyectos comunes. ¡Los proeuropeos tienen que actuar juntos!", señaló en Twitter Von der Leyen, quien calificó las conversaciones con Sánchez de "fructíferas".

Had fruitful talks and working lunch with @sanchezcastejon . There are big challenges ahead of us like ecological transition, migration, digitalisation and a possible No-Deal Brexit. Gender equality will be one of our common projects. Pro-Europeans have to act together! pic.twitter.com/3D3psBim8H

Las migraciones o el desafío del "brexit" fueron objeto de discusión también durante el almuerzo, al que asistió el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, elegido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para ser vicepresidente de la Comisión y alto representante para la Política Exterior.

Antes de visitar Madrid, Von der Leyen viajó a Berlín, París, Varsovia y Croacia. Su próximo destino será Roma.

Von der Leyen promete impulsar un mayor equilibrio en el seno de la UE

En Zagreb, la futura presidenta de la Comisión Europea aseguró este martes en Zagreb que en su nueva función buscará impulsar un mayor equilibrio en el seno de la Unión.

"Mi objetivo es reequilibrar a Europa, entre el este y el oeste, el norte y el sur, entre los países grandes y los pequeños, entre los jóvenes y los más viejos", declaró Von der Leyen en rueda de prensa junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

"Cualquiera que sea la categoría a la que pertenecemos, solo podremos enfrentar nuestros problemas y objetivos si estamos unidos, si somos prósperos y fuertes", añadió.

Entre los asuntos que abordará con Plenkovic en su visita a Croacia, destacó la preparación de la presidencia rotativa de la UE que este país, el miembro más joven del club comunitario, ocupará, por primera vez, durante el primer semestre de 2020.

"El hecho de que será presidente el año que viene muestra que Croacia es una historia de extraordinario éxito en la UE. Es hoy un ejemplo modelo para otros países", dijo.

Por otro lado, respondió positivamente a la aspiración de Plenkovic de que los problemas que afrontan muchos Estados socios por sus tasas negativas de crecimiento demográfico sea tratado también a nivel comunitario.

"Creo que ese problema tiene muchas oportunidades de solución si se enfoca de la manera adecuada. Se trata de un problema de competencia nacional, pero la UE puede ofrecer mucho apoyo en su solución", opinó Von der Leyen.

La futura presidenta de la Comisión Europea prometió apoyar las aspiraciones de Croacia de entrar en la zona Schengen de libre circulación y en la zona del euro.

Polonia quiere una cartera importante en la Comisión

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, le trasladó a Von der Leyen la intención de su país de asumir "una de las carteras más relevantes" de la nueva CE, en referencia a las de Economía, Mercado Interior, Energía, Agricultura o Presupuestos.

"Polonia es un país importante dentro de la UE, y para mí era una prioridad visitar Varsovia junto con Berlín y París", señaló la presidenta electa de la CE, cuya reunión con Morawiecki tenía como principal objetivo "exponer la estrategia que seguirá al frente de la Comisión", según explicó la propia Von der Leyen.

La alemana llegó a Varsovia con un mensaje de diálogo, "incluso sobre las cuestiones más difíciles como los problemas relacionados con la migración y el Estado de derecho", destacó.

"En mi opinión, es muy importante escucharse mutuamente y mostrar respeto mutuo, sin olvidar nunca por qué estamos en la UE y por qué nos unimos a la UE", recordó Von der Leyen.

Precisamente, Varsovia espera que sea posible alcanzar un compromiso con Von der Leyen en los tres puntos clave que han generado conflictos con Bruselas en los últimos años: el Estado de derecho, la inmigración y las políticas climáticas, según explicó a Efe un responsable del partido Ley y Justicia (PiS).

El Gobierno polaco espera que Bruselas reconozca el hecho de que para Polonia es difícil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo de sus vecinos occidentales, al tiempo que pide que se cree un mecanismo para evaluar el Estado de derecho en toda la UE, no sólo en Polonia o Hungría.

Sobre la cuestión de la inmigración y los refugiados, Varsovia quiere que la UE tenga en cuenta que Polonia ya acoge a más de un millón de ciudadanos ucranianos emigrados por la crisis y la situación bélica que vive parte de la exrepublica soviética.

La decisión de venir a Varsovia justo después de París es para el Ejecutivo polaco una señal de que la futura presidenta de la CE tendrá un talante diferente a Jean-Claude Juncker y Franz Timmermans, actuales presidente y vicepresidente de la institución, que han sido críticos con el Gobierno polaco.

Polonia apoyó la elección de Von der Leyen frente a los aspirantes que "regañan, imponen, dividen y crean conflictos en Europa", según declaró en su momento Morawiecki, en una referencia a la candidatura del socialdemócrata Timmermans.

Timmermans está considerado el promotor de la aplicación del procedimiento del Artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia, a raíz de las reformas impulsadas por Varsovia, especialmente en materia judicial, que Bruselas considera atentatorias contra la separación de poderes y el Estado de derecho.

Macron: el reparto de cargos no divide a Europa "ni política ni geográficamente"

En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la futura presidenta de la Comisión Europea subrayaron su sintonía en el programa europeo, con una clara ambición en la acción contra el cambio climático, pero también para resolver los desafíos de la inmigración o la defensa.

"Los dos estamos de acuerdo en trabajar por una Europa fuerte y unida, una Europa ambiciosa con el clima, con la economía digital" y con el crecimiento, así como con la seguridad y la defensa, destacó Von der Leyen en una comparecencia ante los medios a su llegada al Palacio del Elíseo para un almuerzo de trabajo.

La futura jefa del Ejecutivo comunitario puso el acento en que "es importante que esta Europa asuma su lugar en el mundo", con unas relaciones "fuertes" con sus vecinos africanos, "estables" con sus socios transatlánticos y con "una verdadera estrategia ante China y ante Rusia", lo que exige "una Europa fuerte y unida".

Macron, que mostró su satisfacción porque la exministra alemana haya elegido Francia como primer país para hacer una visita oficial tras su elección por el Parlamento Europeo la semana pasada, afirmó coincidir "plenamente" con el discurso que ella hizo ante la Eurocámara, y destacó varios de sus puntos principales.

Empezó por la que llamó "una ambición climática fuerte", que incluye el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050 (lo que pasa por reducir y/o compensar todas las emisiones de CO2) y una agenda para llegar a conseguirlo.

También dijo que después de los estragos de la crisis económica hace falta "una Europa del progreso social" que a su juicio implica una cierta convergencia de los sistemas de protección social de los 27 países miembros de la UE una vez que salga el Reino Unido.

Thank you for the invitation to Paris and for your continued support. It’s always a pleasure to exchange our visions for Europe. Our open discussion of key topics for Europe including climate goals, security and digitalisation remains as important as ever. https://t.co/Yjo3rmDjji