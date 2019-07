Johnson promete concluir el "brexit" y evitar una frontera dura en el Ulster

Dublín (EuroEFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, reafirmó este miércoles su compromiso para salir de la Unión Europea (UE) con o sin acuerdo, pero aseguró que un "brexit" duro no provocará el restablecimiento de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Así se lo comunicó Johnson a los partidos políticos norirlandeses durante una visita a la provincia británica, en la que también abordó la parálisis que afecta al Gobierno autónomo de Belfast de poder compartido entre protestantes y católicos, que permanece suspendido desde enero de 2017.

Today PM @BorisJohnson is in Northern Ireland with Secretary of State for Northern Ireland @JulianSmithUK . They are meeting each of Northern Ireland’s main political parties for discussions on restoring the devolved institutions. pic.twitter.com/Eot84ftzkf

Este vacío de poder ha avivado, asimismo, el temor a que Londres tome las riendas de la región si el Reino Unido opta por un "brexit" salvaje, ante las diferencias que mantienen el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) y el nacionalista Sinn Féin, principales representantes de las comunidades protestante y católica norirlandesas.

Según informó este miércoles un portavoz del 10 de Downing Street, Johnson les pidió que "intensifiquen sus contactos" para lograr la "restauración de las instituciones de gobierno tan pronto como sea posible".

Johnson, señaló la fuente, también "dejó claro" que el Reino Unido abandonará la UE el próximo 31 de octubre "pase lo que pase", aunque su "intención es hacerlo con un acuerdo".

It’s simple, folks. We want a great new deal - but if the EU won’t give us one, we’ll leave with no deal on October 31st.



Agree with @BorisJohnson's Brexit pledge? Let him know https://t.co/8asPUr0f3j