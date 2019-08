Von der Leyen propondrá a los países de la UE un nuevo pacto en inmigración

Roma (EuroEFE).- La presidenta electa de la Comisión Europea (CE), la alemana Ursula von der Leyen, anunció este viernes en Roma que propondrá a los países de la Unión Europea (UE) un nuevo pacto en materia migratoria, después de que Italia y Malta mantengan sus puertos cerrados para forzar la reubicación de migrantes en Europa.

"Quiero proponer un nuevo pacto en materia de inmigración y asilo. Necesitamos una nueva solución", dijo Von der Leyen, que asumirá el máximo cargo de Bruselas el próximo 1 de noviembre, en una rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en la sede de la Presidencia del Gobierno italiano.

Von der Leyen aseguró que su intención es que los países europeos alcancen un acuerdo eficaz y humano, y que conlleve la repartición de la carga de los países más expuestos geográficamente a la llegada de flujos migratorios, como Italia, España o Grecia.

"Es esencial garantizar la solidaridad, pero esta no es nunca unilateral", señaló.

Thank you, @GiuseppeConteIT, for the invitation to Rome. I’m here to listen carefully & discuss our greatest challenges, such as #migration, #climatechange and economic growth. I’m here to seek Italy’s support. pic.twitter.com/oc2Aexci0z