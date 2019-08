Los satélites europeos ayudan a España a apagar los incendios forestales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) está proporcionando ayuda a España, en concreto mapas de satélite, para contribuir a la extinción del incendio que afecta al Real Sitio de San Ildefonso-La Granja (Segovia).

"A petición de España, estamos proporcionando mapas de satélite del programa Copérnico para ayudar en la extinción de los incendios en Castilla y León", escribió hoy en Twitter el comisario europeo de Gestión de Crisis, Christos Stylianides.

El político chipriota explicó que la Unión Europea (UE) "está preparada para enviar ayuda adicional si fuera necesario", aunque fuentes comunitarias indicaron a Efe que España por el momento solo ha solicitado los mapas.

Las mismas fuentes precisaron que los planos aún no están producidos porque "tardan unas horas" en elaborarse.

Copérnico es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA) que proporciona mapas e información precisa y actualizada para mejorar la protección del medio ambiente y garantizar la seguridad ciudadana. Fue creado en 1998 y durante estos veinte años de actividad ha puesto siete satélites en órbita. Un campo que tradicionalmente está reservado para gobiernos, grandes compañías y científicos, gracias a los programas de la UE Copérnico es accesible para todos los ciudadanos y proporciona datos en seis areas: tierra, mar, atmósfera, cambio climático, situaciones de emergencia y seguridad. Proporciona datos sobre cultivos, calidad de tierra y, sobre todo, es una herramienta importante en la lucha contra los desastres naturales y los daños que todos los años provocan los incendios en el sur de Europa, su maagnitud y la mejor manera de enfrentarlos.

La Comisión Europea acaba de anunciar un nuevo programa que incluye un presupuesto para el desarrollo de Copérnico de casi 6.000 millones de euros. Para el periodo 2021-2027, a los servicios actuales que proporciona Copérnico se añaden otros relacionados con el CO2 y el control de otros gases de efecto invearnadero, respaldo agrícola y observación de las regiones polares, así como mejorar la detección de pequeñas embarcaciones para incrementar la seguridad de las fronteras exteriores, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de personas

El incendio en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso-La Granja (Segovia), que afecta al Parque Nacional del Guadarrama, se originó el domingo en torno a las 14.45 horas (12.45 GMT). En los trabajos para acabar con el fuego, según el coordinador de la Dirección General de Medio Natural de Castilla y León, Javier Muñoz, trabajan hasta catorce aviones anfibios Canadier y helicópteros. No ha sido el único incendio que se ha declarado este domingo en la sierra de Madrid. Otro en la localidad de Miraflores de la Sierra también se convirtió en una amenaza para el Parque. Sin embargo, las fuentes comunitarias precisaron que los mapas solo se han solicitado para el incendio de La Granja. En total, se han quemado 300 hectáreas en el incendio de La Granja y otras 300 en Miraflores de la Sierra.

