El paro y las pensiones preocupan más en España que en el resto de la UE

Madrid ( EuroEFE).- Hay algo que diferencia a los españoles del resto de Europa: la mayor preocupación por el paro y las pensiones. El 51 por ciento de los españoles cree que el desempleo es el mayor problema al que se enfrenta su país, por el 21 por ciento del resto de la UE. Además, el 22 por ciento de los españoles está preocupado por las pensiones, por el 14 por ciento del resto de la UE.

Una diferencia significativa que muestra el Eurobarómetro que acaba de publicar la Comisión Europea, con datos recogidos en el estudio entre el 7 de junio y el 1 de julio entre más de 27.400 ciudadanos tras las elecciones europeas de mayo. En general, las preocupaciones de europeos y españoles coinciden, aunque estos están un poco más preocupados por la situación económica del país. En general, el Eurobarómetro destaca los niveles de confianza en la UE y el sentimiento europeísta, que en España alcanza hasta el 87 por ciento de los encuestados, frente al 73 por ciento de la UE.

Pero hay diferencias

El 51 por ciento de los españoles cree que el principal desafío al que se enfrenta su país es el desempleo. No es de extrañar si se tiene en cuenta que según el último informe de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, España es el segundo país de la UE con el paro más elevado (14 por ciento en junio), solo por detrás de Grecia. El paro en la eurozona fue del 7,6 por ciento. El paro juvenil es en España del 32,4 por ciento, al igual solo por detrás de Grecia. Así, el paro es la principal preocupación de los españoles. Esa preocupación afecta en la UE al 21 por ciento de los ciudadanos.

El 22 por ciento de los españoles está preocupado por el futuro de las pensiones y piensa que ese es un importante desafío para su gobierno. Porcentaje por encima del 14 por ciento que en el resto de la UE cree que es un grave problema en su país. En otras cuestiones de carácter económico, las similitudes son más patentes: el 21 por ciento de los españoles está preocupado por la situación económca, en general, por el 16 por ciento de los europeos. El diez por ciento de europeos y espoañoles muestra su prepcupación por la deuda del Estado, mientras que en España la preocupación por los impuestos es un punto menor que en el resto de la UE.

Eso en lo que se refiere a los retos que se deben afrontar en España. Pero cuando a los españoles y al resto de europeos se les pregunta por el principal problema que debe afrontar la UE, hay coincidencia: la inmigración. El 37 por ciento de los españoles cree que la inmigración es algo que se debe resolver en la UE, tres puntos más que lo que piensa el resto de los europeos.

El segundo tema de preocupación "europea" es el cambio climático: el 21 por ciento de los españoles cree que debe haber una respuesta europea, un punto más que el número de europeos que piensan lo mismo. Y el tercer encargo para la UE es, a juicio de los ciudadanos españoles, resolver la situación económica (23 por ciento), por un 18 por ciento de europeos que cree que eso es un problema europeo.

Una cuestión de confianza

La confianza en la Unión Europea (UE) ha aumentado 9 puntos porcentuales en España hasta el 47 % y 2 puntos en el total de países de la UE y en los 5 países candidatos a la adhesión, hasta el 44 %, el nivel más alto desde 2014, según un eurobarómetro publicado este lunes.

según el estudio de la Comisión Europea, el apoyo al euro alcanza un nuevo récord en el total de países encuestados con un 62 % de aprobación, un 82 % para España, aunque el libre movimiento de mercancías y ciudadanos es el beneficio mejor visto tanto entre el conjunto de los europeos (81 %) como entre españoles (91 %).

Record high support for the euro:

76% of citizens in the euro area support the single currency. Those who are opposed to the euro continues to decrease (18%, -2).

More in our new @EurobarometerEU survey: https://t.co/3n6zfNwn86 pic.twitter.com/5VQbSnesYQ