El Gobierno británico niega que no quiera negociar el acuerdo del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Gobierno británico rechazó este martes que el gabinete de Boris Johnson no esté dispuesto a negociar un acuerdo del "brexit" y que desee que las conversaciones fallen para provocar una salida abrupta de la Unión Europea (UE), como han especulado algunos líderes europeos.



Un portavoz del Ejecutivo remarcó que el primer ministro, Boris Johnson, quiere "reunirse" con los dirigentes del bloque comunitario para "negociar un nuevo acuerdo".



No obstante, Johnson ha reiterado que el Reino Unido saldrá del bloque comunitario el próximo 31 de octubre, con o sin consenso.



"Nos meteremos de lleno en las negociaciones con nuestras mejores energías y esperemos que la UE recapacite su actual rechazo a hacer cualquier cambio en el acuerdo de salida", añadió el portavoz del número 10 de Downing Street.



El tratado para abandonar la UE propuesto por la ex primera ministra, Theresa May, y pactado con Bruselas fue rechazado en tres ocasiones por el Parlamento, lo que le costó el cargo y el liderazgo de los 'tories'.

Estas declaraciones se producen después de que la UE calificara de inaceptables las peticiones británicas de eliminar el "backstop", una cláusula que obligaría a que Irlanda del Norte se mantenga integrada en las estructuras comunitarias para evitar establecer una aduana con la República de Irlanda.



Johnson ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de que, haya "brexit" duro o no, no se restablezca una frontera física entre las dos Irlandas.



El nuevo primer ministro rechazó además este lunes la posibilidad de convocar unas elecciones generales y negó estar preparándose para ello, como sospechan algunos medios británicos, y como demanda el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbin.



"La gente votó en las elecciones de 2015, hubo un referéndum en 2016 y volvieron a votar en las generales de 2017. Lo que la gente quiere es que les consigamos lo que pidieron: abandonar la Unión Europea", aseguró el jefe del Ejecutivo del Reino Unido.

